"Sentía que lo que daba la televisión de mi imagen no era lo que realmente soy. Los que me conocen saben que yo los últimos años no era muy feliz mostrando discusiones o conflictos. Yo soy mucho más que eso. Ahora estoy ocupado en hacer un cambio de mi imagen. Es muy difícil el proceso. Por eso hoy elijo los temas que hablo y lo que judicializo", dijo el actor.