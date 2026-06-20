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Cierran la Autopista Dellepiane por obras durante todo el fin de semana: cómo serán los desvíos

La interrupción total regirá desde hoy a las 18 hasta el domingo al mediodía

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Los trabajos forman parte del plan para convertir esa traza en la primera Autopista Parque de la Ciudad y sumar carriles centrales exclusivos para colectivos

La Autopista Dellepiane quedará cerrada en ambas manos desde hoy a las 18 hasta el mediodía del domingo para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo.

Durante el corte, que se extenderá hasta las 12 del domingo, el tránsito será desviado a las colectoras y quienes busquen evitar la zona podrán usar la Autopista Perito Moreno para conectar la 25 de Mayo con la avenida General Paz.

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Autopista Dellepiane
El montaje del nuevo puente peatonal

El operativo requiere ubicar una grúa de gran porte sobre la autopista para instalar las dos vigas principales de la pasarela. Cada pieza pesa 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Cómo será la nueva pasarela y el corredor para colectivos

La nueva estructura unirá ambos lados de la traza y también servirá para acceder a la futura estación central para ómnibus. El proyecto prevé además rampas para personas con movilidad reducida y para cochecitos de bebé.

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La transformación de la Autopista Dellepiane incluye un corredor exclusivo de doble mano para colectivos en el centro de la autopista. De acuerdo con el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, ese tramo irá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la AU 25 de Mayo.

Autopista Dellepiane
La nueva senda peatonal a la altura de Basualdo que se tiene previsto inaugurar en la Autopista Dellepiane (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Ese corredor tendrá seis paradores centrales, a los que se llegará mediante pasarelas como la que será montada este fin de semana. También estará separado del tránsito general con defensas y se integrará al rediseño de ingresos y egresos, al recambio de defensas laterales y a la incorporación de amortiguadores de impacto.

Los trabajos ya realizados y las próximas etapas

La intervención sobre AUSA ya incluyó otros cortes durante el año para habilitar el puente vehicular de la calle Río Negro, que ya está en funcionamiento, y para ejecutar trabajos en el cruce ferroviario elevado.

El próximo paso será habilitar las colectoras norte y sur en una autopista que hasta ahora no tenía colectoras continuas. Esas nuevas colectoras estarán entre Piedra Buena y Rucci. La obra busca dar continuidad al trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro, ya que hoy ambas se interrumpen a 600 metros de General Paz.

Autopista Dellepiane
Las obras incluyen un corredor exclusivo de doble mano para colectivos en el centro de la autopista

El ministerio porteño explicó que el objetivo es beneficiar a 200 mil vehículos que usan esa red vial cada día, mejorar la vida de 63 mil vecinos del área y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

Al finalizar la obra se incorporará un parque lineal de 4 kilómetros con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas. Las pasarelas también vincularán los laterales de ese corredor verde.

En paralelo, avanza una obra hidráulica en la cuenca Cildañez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.

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