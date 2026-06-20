México

No habrá regalos, pero sí memes: el Día del Padre se apodera de las redes con humor y nostalgia

Una de las novedades de este año fue el uso masivo de IA para crear contenido humorístico

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Collage de memes. Personas en piscina, esqueleto bajo el agua, y un hombre con bigote colgando ropa vieja. Incluye textos y banderas
La imagen muestra varios memes compartidos en México con motivo del Día del Padre, algunos contrastan la festividad con el Mes del Orgullo. (Facebook)

Cada año ocurre lo mismo: llega el Día del Padre y las redes sociales se llenan de bromas sobre una supuesta falta de atención hacia la celebración. En 2026 no fue la excepción.

A pocas horas de la conmemoración, miles de usuarios compartieron memes que ironizan sobre cómo la fecha compite con eventos de gran visibilidad como el Mundial de Futbol 2026 y el Mes del Orgullo LGBT+.

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Las publicaciones humorísticas dominaron plataformas como X, Facebook e Instagram. Muchas imágenes mostraban a los padres “peleando” por un espacio en la conversación digital frente a la cobertura mundialista y las actividades relacionadas con la diversidad sexual.

Otros memes insistieron en la clásica comparación con el Día de las Madres, una celebración que históricamente recibe mayor atención comercial y mediática.

Imagen que muestra un meme con texto sobre el Día del Padre. Un hombre caricaturizado con bigote y dos emojis de risa acompañan el texto
La imagen ilustra un meme con un personaje de caricatura y dos emoticonos de risa, que compara la celebración del Día del Padre con la del Día de la Madre, con texto en español. (Facebook)
Meme. Arriba: personas en piscina, logos FIFA 2026 y bandera México, texto Mes del Orgullo, bandera arcoíris. Abajo: esqueleto en silla bajo el agua, texto Día del Padre
Este meme compara la celebración del Día del Padre en México en 2026 con la atención prestada al Mes del Orgullo y al Mundial de la FIFA, mediante una escena en piscina y otra submarina. (facebook)
Primer plano de una nota en papel con renglones, texto manuscrito de un niño, un dibujo de un niño sonriente y un corazón azul
La imagen muestra una nota escrita a mano por un niño, dirigida a su padre por el Día del Padre, que incluye un dibujo de una figura infantil y un mensaje afectuoso con referencia a los estudios. (Facebook)
Hombre cuelga calzoncillos rotos en tendedero. Texto: RESISTE UN POCO MÁS CAMPEÓN!! YA LLEGA EL DÍA DEL PADRE
La imagen en blanco y negro muestra un meme del Día del Padre que exhibe a un hombre colgando ropa, incluyendo un par de calzoncillos desgastados, con un mensaje motivador. (Facebook)
Un hombre con camiseta blanca recostado en la cama, con brazo derecho detrás de la cabeza. Burbuja de diálogo con texto. Fondo con coche deportivo
Un hombre recostado en una cama mira hacia arriba mientras una burbuja de diálogo flotante indica que piensa en un posible regalo para el Día del Padre, con la imagen de un coche deportivo de fondo. (Facebook)
Mujer de cabello rizado sonríe, junta las manos, viste camisa blanca. Fondo verde con follaje. Texto "HUY QUE PENA !!" y "PARA USTEDES NO HAY CANCION" con emoji
La cantante Denise De Kalafe sonríe en una imagen que ilustra su participación en memes populares del Día del Padre, utilizando la frase "Para ustedes no hay canción". (Facebook)

La inteligencia artificial también se sumó al festejo

Una de las novedades de este año fue el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial para crear contenido humorístico. Usuarios generaron imágenes hiperrealistas, escenas ficticias y montajes que retratan a los papás mexicanos en situaciones cotidianas, desde reuniones familiares hasta asados improvisados frente a la televisión para ver los partidos del Mundial.

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El resultado fue una avalancha de publicaciones que lograron miles de interacciones y colocaron al Día del Padre entre las principales conversaciones del fin de semana.

Un hombre de bigote sonríe detrás de un puesto con montones de calcetines y tazas blancas con mensajes sobre el Día del Padre. Hay carteles de cartón
La imagen muestra a un comerciante sonriente en México con un puesto de calcetines y tazas, ilustrando los regalos tradicionales del Día del Padre. (Facebook)

Más allá de los memes, la fecha mantiene un fuerte valor emocional

Aunque las bromas sugieren que la celebración pasa desapercibida, distintos estudios muestran una realidad diferente. Una encuesta internacional de YouGov realizada en 2025 encontró que 61% de los mexicanos considera significativo el Día del Padre, el porcentaje más alto entre los países analizados.

La tendencia coincide con investigaciones recientes sobre las preferencias de los propios padres. Un estudio de Drive Research reveló que 88% de ellos prefiere pasar la fecha acompañado de sus hijos y 69% junto a su pareja. En contraste, apenas una minoría manifestó interés por recibir regalos materiales.

Salir a comer encabeza las actividades favoritas para la ocasión, seguido por reuniones familiares en casa, paseos al aire libre y experiencias recreativas.

El Día del Padre también impulsa la economía

Los memes pueden dominar la conversación digital, pero el impacto económico de la fecha continúa en ascenso. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estima una derrama económica cercana a los 48 mil 500 millones de pesos durante los festejos de este año.

La cifra representa un incremento de 7% respecto a 2025 y beneficia principalmente a restaurantes, cafeterías, cines, teatros, tiendas de ropa, zapaterías y comercios tecnológicos.

Un hombre de mediana edad sonríe mientras mira su teléfono; una notificación de WhatsApp dice '¡Feliz día del padre!'. Se ve una foto de niños y una taza.
Los memes pueden dominar la conversación digital, pero el impacto económico de la fecha continúa en ascenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el organismo empresarial, alrededor de 3.6 millones de negocios familiares y locales recibirán parte de este impulso económico. El gasto promedio por familia rondará los 2 mil 200 pesos, destinados a comidas, actividades recreativas, viajes cortos y algunos obsequios.

Mientras los restaurantes se preparan para uno de los domingos más concurridos del año, las redes sociales mantienen viva la tradición de celebrar a los padres con humor. Entre partidos del Mundial, reuniones familiares y memes virales, el Día del Padre 2026 volvió a encontrar su espacio en la conversación pública.

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