Experto explicó cómo votaron los colombianos en el exterior en primera vuelta: los lugares donde ganaron Cepeda y De la Espriella

La diferencia de votos entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fue de más de 600.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la derecha, se enfrentará el domingo 21 de junio de 2026 al aspirante de la izquierda Iván Cepeda Castro en la segunda vuelta de las elecciones. Los candidatos se posicionaron como los favoritos entre los colombianos que votaron en la primera vuelta del 31 de mayo.

Por un lado, el abogado y aspirante del movimiento Defensores de la Patria alcanzó más de 10,3 millones de votos. Por el otro, el senador y candidato del Pacto Histórico superó los 9,6 millones de votos. Los separan más de 670.000 sufragios.

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Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en primera vuelta, con 10.360.449 votos (boletín 52) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Resultados electorales en el exterior

Ahora bien, de acuerdo con el boletín 43 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella superó por mucho a todos los demás aspirantes presidenciales, incluyendo a su principal contendiente, Iván Cepeda Castro:

Abelardo de la Espriella: 319.988 votos, que representan un 54,36%.

Iván Cepeda Castro: 167.526 votos, que representan un 28,46%.

Paloma Valencia: 54.549 votos, que representan un 9,26%.

Sergio Fajardo: 31.666, que representan un 5,38%.

Claudia López: 6.286 votos, que representan un 1,06%.

Santiago Botero: 2.328 votos, que representan un 0,39%.

Sondra Macollins: 352 votos, que representan un 0,05%.

Miguel Uribe Londoño: 349 votos, que representan un 0,05%.

Mauricio Lizcano: 321 votos, que representan un 0,05%.

Luis Gilberto Murillo (que renunció a su candidatura): 252, que representan un 0,04%.

Roy Barreras: 171 votos, que representan un 0,02%.

Carlos Caicedo (que renunció a su candidatura): 171, que representan un 0,02%.

Gustavo Matamoros Camacho: 85 votos, que representan un 0,01%.

Abelardo de la Espriella ganó en el exterior - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El desagregado geográfico presentado por la Registraduría indica que Abelardo de la Espriella tuvo una mayor acogida entre los colombianos que viven en el nororiente y en una parte del noroccidente del mundo. El abogado fue el vencedor en 37 países: Aruba, Bolivia, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Inglaterra, Israel, Jamaica, Japón, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Filipinas, Singapur, República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

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Por su parte, Iván Cepeda Castro consolidó sus apoyos, sobre todo, en el noroccidente y en una parte del suroccidente, ubicándose como el ganador en 28 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Cuba, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Ghana, Haití, Hungría, Irlanda, Italia, Kenia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Socialista de Vietnam, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se consolidaron como los candidatos ganadores en el exterior - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El politólogo Yann Basset, docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, explicó a Infobae Colombia la manera como se pueden interpretar estos resultados electorales. Según precisó, es necesario analizar qué tipo de población colombiana vive en determinados países y está habilitada para votar.

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En el caso de Estados Unidos, donde De la Espriella superó a los demás contendientes, destacan los empresarios y personas de negocios que, probablemente, tienen una mayor afinidad con el programa del candidato de la derecha, que también es un empresario, según detalló el experto.

“En Europa, por ejemplo, vamos a tener mucha gente refugiada que ha dejado el país por la violencia hace mucho tiempo, que quizás pueda tener más afinidades por Iván Cepeda, por su historia”, precisó Basset.

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Iván Cepeda ganó en 28 países - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El caso de Argentina muestra una particularidad. Aunque su presidente, Javier Milei, apoya públicamente a Abelardo de la Espriella, fue Iván Cepeda el que acaparó los votos de los connacionales en las urnas. Basset explicó que esta situación podría deberse a que hay muchos estudiantes en ese país que se han visto afectados por decisiones en materia de educación adoptadas por Milei.

Ecuador, por otro lado, es un país donde De la Espriella también ganó. Y, justamente, la actual administración de Daniel Noboa ha tenido problemas con el Gobierno colombiano de Gustavo Petro, que está alineado al proyecto político de Iván Cepeda. En su momento, se enfrascaron en una guerra arancelaria que afectó el comercio.

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“Probablemente, muchos de los colombianos presentes en Ecuador son comerciantes que, por su profesión, están quizás más afines a las ideas políticas de De la Espriella”, indicó.

Estos resultados electorales evidencian que la polarización persiste; incluso, fuera de Colombia.

Las urnas se abren a las 8:00 a. m. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“Hay esta tendencia a la polarización, que es un reflejo de la opinión general del país, a la cual evidentemente los colombianos de afuera están muy atentos, y toman parte también en ella de cierto modo. Pero también hay algunas particularidades que tienen que ver con esas redes que tejen los colombianos de afuera, que también explican en parte sus particularidades electorales”, explicó.

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La Registraduría informó sobre un total de 585.580 votos válidos en el exterior, de los cuales 581.066 estuvieron dirigidos a alguno de los candidatos presidenciales. Hubo 4.514 votos en blanco, 245 no marcados y 1.010 nulos.

Con estos resultados, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda vuelta, que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026. La jornada electoral se realiza de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país, sin excepción alguna, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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