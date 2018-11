"En realidad, yo no sabía lo que pasaba porque no estaba viendo la tele. Hasta que me llegaron un montón de mensajes de familiares y amigos. Me asusté porque a Mauro no le llegaban mis mensajes, hasta que por fin me pudo responder. Él estuvo con vómitos pero no lastimado con vidrios -aclaró-. Podría haber sido una tragedia. En casa cuando vino a la noche siguió mareado y con vómitos. La familia de él estaba muy preocupada".