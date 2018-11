"Perdón, la única vez que me invitó a su casa fue como una cosa pedorra, subimos, ¿qué me muestra, qué había comprado?, un espejo que cubría toda una pared. Bueno, se estrenó el espejo por supuesto para ensayar ponele y después me dice yo re quiero que te quedes a dormir, pero yo mañana me despierto a las 7, porque entreno, y tampoco hay nada para desayunar, abro la heladera y había como un jenjibre rancio de 1920. Claramente era 'usemos el espejo y tomate el palo'. Yo le dije venía acá y prendeme fuego, pero no vas a poder porque lo estoy dando todo", concluyó.