Un estudio lo confirma: los bulos sobre la crema solar tiene más repercusión en redes sociales que la información científica

Joven aplicándose crema solar. (ZHANNA DANILOVA/Europa Press))

La ciencia es clara: utilizar cremas solares es necesario para proteger la piel de los efectos dañinos del sol. Pero este mensaje tan establecido empieza a flaquear a causa de la desinformación y, en su difusión, las redes sociales cumplen un papel importante. Un reciente estudio publicado en PLOS Digit Health ha evidenciado que estas plataformas impulsan el contenido crítico con las cremas solares un 119,9% más que las publicaciones con información científica.

Los autores seleccionaron 971 vídeos en la red social TikTok a partir de los cinco hastags más recientes y populares relacionados con el protector solar (#sunscreen, #sunscreenviral, #spf, #sunscreenreview y #sunprotection) y analizaron las métricas de comentarios, visualizaciones, compartidos y ‘me gustas’. La investigación, centrada en usuarios de habla inglesa y los cinco hashtags más populares sobre protector solar, muestra que la promoción del uso de estos productos domina la plataforma, pero la polémica atrae desproporcionadamente al público joven.

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Los investigadores vieron que el contenido crítico con la crema solar era bastante minoritario: tan solo un 6% (58) de todos los vídeos analizados contenían críticas a este producto y solo un 1,6% (16) eran puramente críticos, sin ningún tipo de promoción de su uso. Fueron justamente estos 16 vídeos los que más interacciones recibieron.

Carcinógenos, disruptores hormonales y contaminantes: los bulos contra la crema solar

El 86,8% de los videos analizados promovía el uso de protector solar, con argumentos centrados en la prevención de daños en la piel (17,4%), acné (15,3%), envejecimiento (11,5%) y cáncer (6,1%). Además, el 61,7% recomendaba marcas o productos específicos y el 26,8% daba consejos sobre la correcta aplicación, como la técnica de los “dos dedos” y la importancia de reaplicar el producto.

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La diferencia clave entre los filtros solares minerales y químicos influye en la experiencia de protección diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo un 6% de los videos incluía críticas a los protectores solares por supuestos riesgos para la salud o la supresión de “beneficios” de la exposición solar, mientras que apenas 1,5% sugería que el protector puede causar daño y 1,2% afirmaba que evita beneficios, como la producción de vitamina D. Otro 2,6% cuestionaba productos concretos, sobre todo los de filtros químicos.

La desinformación identificada variaba entre teorías sobre toxicidad de la crema solar y sus efectos contaminantes en el cuerpo y el medioambiente, la presencia de disruptores endocrinos o de ingredientes “carcinógenos” y microplásticos, y mitos frecuentes como que “el sol es menos dañino que los ingredientes de los protectores” o que “nuestros antepasados no usaban protector y estaban más sanos”.

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Estos vídeos eran escasos, pero acaparaban toda la atención. Los datos muestran que estas publicaciones eran 119,9% más compartidas y obtenían un 65,6% más de ‘me gustas’ que los videos puramente defensores de la crema solar. Además, generaban casi el doble de comentarios (98,7%).

“Aunque la desinformación sobre protector solar constituía solo una pequeña proporción del contenido popular de protector solar en TikTok, este pequeño número de TikToks generó niveles sustanciales y significativos de interacción con la audiencia”, resumen los autores en el estudio.

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La investigación concluye que el discurso predominante en TikTok refuerza el uso del protector solar, pero la viralidad de los videos críticos plantea desafíos. Entre los videos promocionales, el énfasis recae más en la estética de la piel (acné, envejecimiento, “piel luminosa”) que en la prevención del cáncer. De hecho, solo un 6% menciona explícitamente los beneficios frente al cáncer, lo que puede suponer una oportunidad perdida para la educación en salud pública.

Para los autores, la desinformación sobre el protector solar en TikTok es “un área de preocupación” no por su proliferación, sino “por la fuerza con la que algunas ideas erróneas sobre el protector solar resonaron entre audiencias particulares”. El estudio refleja que, pese a ser un contenido minoritario, basta con unos pocos creadores con contenido “impactante y ‘pegajoso’” para “generar una atención o interacción considerablemente mayor y desproporcionada entre algunos espectadores”. “Las exposiciones repetidas a este tipo de desinformación no solo aumentan el potencial de difusión viral en línea, sino que también incrementan la percepción de precisión entre todas las audiencias”, concluyen.

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