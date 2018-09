Consultada sobre cómo armaría el jurado de este año, Mica Viciconte no dudó en dejar afuera a Laurita: "No la veo y no me gusta como jurado, es muy larguera y no es justa a la hora de votar. Me parece que pierde credibilidad a la hora de bailar, digo 'para qué me voy a matar si ella va a poner lo que quiere'. Con todas las personas con las que tiene mala relación nunca fue muy buena en la votación. A mí me dijo que estaba todo perfecto y me puso un 6, y a Anamá la criticó y le puso también un 6. Yo pondría en el jurado a Moria (Casán) y Pampita. Como jurado es un -1 porque hay que ser justa y muy profesional".