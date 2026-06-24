Beca Rita Cetina 2026: qué pasa con el apoyo si tu hijo pasa de primaria a secundaria

El programa no traslada automáticamente los datos al cambiar de nivel educativo; quienes pasen de primaria a secundaria en el ciclo 2026-2027 tendrán que iniciar un nuevo trámite en septiembre en la plataforma oficial.

Familias con hijos que pasan de primaria a secundaria deben registrar de nuevo la Beca Rita Cetina en septiembre para no perder el apoyo de mil 900 pesos bimestrales que otorga el programa en ese nivel educativo. La continuidad no opera de forma automática: el trámite anterior caduca al cambiar de nivel escolar.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León, confirmó que los alumnos que cursaron sexto de primaria en el ciclo escolar 2025-2026 recibirán en agosto un último depósito de 2 mil 500 pesos, correspondiente al esquema anual de primaria. A partir de ahí, el esquema cambia por completo.

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En agosto llega el último pago del ciclo de primaria

El depósito de agosto cierra el ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes de sexto grado que ya estaban registrados en la beca. Es el último pago bajo el esquema de apoyo único anual que aplica para el nivel primaria.

Las familias que no renueven el registro en septiembre perderán el acceso al apoyo bimestral de mil 900 pesos que otorga la Beca Rita Cetina a estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

Una vez que esos alumnos ingresen a una secundaria pública en el ciclo 2026-2027, sus familias deberán iniciar un registro nuevo en la plataforma oficial. El sistema no traslada automáticamente los datos de un nivel al otro.

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El registro para secundaria abre en septiembre

La CNBBBJ tiene previsto abrir la convocatoria de nuevo ingreso durante septiembre, al arranque del ciclo escolar 2026-2027. Las fechas exactas se publicarán en las cuentas oficiales del organismo y se comunicarán también en los planteles educativos.

Julio León precisó que la nueva etapa de registro no es exclusiva para quienes cambian de nivel. También podrán inscribirse madres, padres o tutores que por cualquier razón no lograron registrar a sus hijos en el proceso anterior.

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Mil 900 pesos bimestrales, el nuevo esquema

Los alumnos de sexto de primaria recibirán en agosto un último depósito de 2 mil 500 pesos; después, sus familias deberán registrarlos de nuevo en septiembre para acceder al esquema bimestral de secundaria.

Para los estudiantes ya inscritos en secundaria que solo avanzan de grado —de primero a segundo, o de segundo a tercero—, el depósito bimestral de mil 900 pesos se renueva de forma automática. No tienen que hacer ningún trámite adicional.

Quienes sí deben registrarse son los alumnos de nuevo ingreso a secundaria y aquellos que concluyen ese nivel y pasan a preparatoria o bachillerato, ya que en ese caso el esquema de becas cambia nuevamente.

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Documentos necesarios para registrarse

El registro se realiza en www.becaritacetina.gob.mx y es gratuito. Para completarlo, la madre, el padre o el tutor debe contar con su CURP actualizada, un número de celular activo, un correo electrónico vigente, una identificación oficial digitalizada —INE o pasaporte— y un comprobante de domicilio con fecha no mayor a tres meses.

Del menor se requiere únicamente su CURP. El trámite también exige una cuenta Llave MX, que se obtiene en www.llave.gob ingresando la CURP, confirmando los datos personales, registrando código postal y colonia, y creando una contraseña.

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El depósito de agosto cierra el ciclo escolar 2025-2026 para los alumnos de sexto grado; a partir de septiembre, los padres de familia deberán registrar a sus hijos en el esquema de secundaria para seguir recibiendo el apoyo. (X@Gob_Tlalne)

Formas de verificar el registro exitoso a la Beca Rita Cetina

Al concluir el registro, se puede comprobar el estatus siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados durante el registro.

Buscar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.

Revisar el mensaje de confirmación en pantalla. El sistema mostrará la leyenda “Registro exitoso” si todos los datos y documentos han sido validados correctamente.

Descargar y conservar el acuse de registro , que servirá como comprobante ante cualquier eventualidad.

Revisar el correo electrónico proporcionado, donde se envía una notificación oficial sobre el estatus del trámite. Es recomendable revisar la bandeja de spam o correo no deseado.

Consultar actualizaciones en el sitio web o en los canales oficiales de la Beca Rita Cetina para conocer los siguientes pasos o fechas de publicación de resultados.