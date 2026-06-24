Hay alerta amarilla por temperaturas frías extremas en 16 provincias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad en esta mitad de semana (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) días con bajas temperaturas, predominio de nubosidad y ausencia de precipitaciones significativas. El parte oficial detalla una tendencia marcada por jornadas frías, con oscilaciones leves en las máximas y mínimas, y solo ráfagas aisladas para el cierre del período. Además, 16 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías.

Según el informe del SMN, el miércoles se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre 4°C de mínima y 12°C de máxima. Durante la jornada, el viento sopla del oeste con intensidades entre 13 y 22 km/h, sin registro de ráfagas destacadas. Para el jueves, el organismo espera un leve ascenso de las marcas térmicas, con valores mínimos de 6°C y máximos de 14°C, y una probabilidad de lluvias que no supera el 10% durante la noche.

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El viernes 26 marca el retorno de condiciones estables, con cielo mayormente despejado y temperaturas entre 5°C y 15°C. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional resaltan la persistencia de vientos suaves del oeste, sin precipitaciones. Para el sábado, la temperatura máxima alcanza 17°C y la mínima se sitúa en 7°C, bajo condiciones de estabilidad y ausencia de lluvias.

Un pronóstico meteorológico detalla las temperaturas, vientos y probabilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires para una semana.

El panorama cambia parcialmente a partir del domingo, cuando se prevé un aumento de la nubosidad y mínimas de 10°C, con máximas de 14°C. El parte del SMN indica una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% durante la noche, junto a un incremento de la intensidad del viento, que puede alcanzar ráfagas de 42 a 50 km/h provenientes del sur.

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El inicio de la próxima semana, según el reporte oficial, mantiene la tendencia fría. El lunes muestra temperaturas entre 5°C y 12°C, con viento del sur y ráfagas similares a las del domingo. Para el martes, se pronostica una leve recuperación: mínima de 5°C y máxima de 13°C, cielo parcialmente nublado y viento leve del oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional plantea que la tendencia general para el AMBA se caracteriza por la estabilidad atmosférica, el predominio de aire frío y la escasez de precipitaciones. Las ráfagas previstas para domingo y lunes podrían afectar la sensación térmica, reforzando la percepción de frío en la región.

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La semana se perfila como una de las más frías de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas que no superarán los 17°C, según el parte del organismo oficial. Hasta el martes, no se esperan lluvias relevantes ni cambios bruscos en el patrón meteorológico.

En provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en la zona de la Costa Atlántica que comprende entre Bahía Blanca y Mar del Plata. Hacia la tarde, las precipitaciones se trasladarán hacia el oeste y el centro. El jueves, continuarán las lluvias en la costa y se extenderán hasta Punta Indio.

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Sin embargo, el viernes las condiciones meteorológicas mejorarán, con nubosidad variable en toda la provincia, con mayor presencia del sol en el sector norte. El fin de semana traerá un gran caudal de nubes, que dará como resultado que en gran parte del territorio bonaerense esté mayormente o directamente nublado.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un mapa con zonas de temperaturas extremas por frío en Argentina el 23 de junio de 2026.

El SMN indicó que un total de 16 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Estas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

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Las provincias afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Un mapa meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional indica zonas de alerta por nevadas y vientos fuertes en el oeste argentino.

Por otro lado, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana entre Río Negro y el suroeste de Neuquén. Estas alertas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por ende, las recomendaciones son las siguientes:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, en el oeste de Neuquén también rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Ante estos casos se pide mantener resguardo, retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir. Y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

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