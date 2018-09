"La verdad, no me gustó. Pero pueden ir mejorando", dijo Ángel de Brito antes de ponerle un "3". "No voy a hablar de la técnica porque terminarla ya es un logro, pero hay muchas cuestiones para trabajar", explicó Laurita Fernández, y le dio algunos tips de interpretación que no le cayeron nada bien a la actriz, para luego puntuarla con un "3". Entonces llegó el turno de Florencia Peña, con el voto secreto, quien le indicó: "Estás loca como un plumero. Eras como una señora que baila en un carnaval carioca a las dos de la mañana y se descontrola. Bueno, tenés que explotar esa locura". Finalmente, Marcelo Polino tomó la palabra y concluyó: "Me gustó el glamour que llegó a la pista. Por fin la aristocracia. ¿Un consejo? Como sos una gran actriz, sé una actriz que baila", y le puso un "5".