Moria le pidió que contara esa anécdota al aire y el hombre no dudó, a pesar de ponerse colorado porque argumentó que hacía 17 años que no estaba en un estudio de televisión. "Estábamos en la intimidad, entonces en pleno acto sexual, Moria me dice 'por favor me apretás un poquitito el cuello'. A mi me daba no se qué y entonces empecé y lo hice", arrancó contando.