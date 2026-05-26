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Atlético Nacional: Gustavo Fermani, director deportivo, confesó cómo contratan jugadores para el equipo

El argentino de 57 años ha contratado al rededor de 23 jugadores para el equipo de Medellín durante su gestión como director deportivo, la cual asumió en julio de 2024

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El argentino llegó de River Plate, en donde estuvo vinculado por varios años - crédito Un Break/YouTube

El proyecto deportivo de Atlético Nacional de 2024 en adelante no solo se ha destacado por la obtención de títulos y el regreso de figuras importantes, sino también por una estrategia de contratación que ha comenzado a dar resultados tanto en lo deportivo como en lo institucional. Detrás de ese proceso aparece el nombre de Gustavo Fermani, director deportivo del club, quien reveló detalles sobre la metodología que utiliza el cuadro antioqueño para elegir a sus refuerzos.

En entrevista con el pódcast Un Break, Fermani explicó que su trabajo va mucho más allá de simplemente buscar futbolistas y firmarlos. El argentino dejó claro que el modelo de contratación en Nacional es un proceso colectivo, estructurado y analizado desde distintos frentes antes de tomar una decisión definitiva. “Mi trabajo no es solamente contratar jugadores, eso hace parte del proceso”, explicó.

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Atlético Nacional, con un partido pendiente, aseguró su clasificación a la fase final del campeonato - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional ha contratado 23 jugadores en la era de Gustavo Fermani - crédito Atlético Nacional

Un sistema de scouting enfocado en mercados accesibles

Fermani contó que el primer paso para identificar posibles refuerzos comienza con el trabajo de scouting internacional. Atlético Nacional tiene observadores encargados de monitorear ligas específicas, especialmente aquellas donde el club considera viable económicamente encontrar talento.

Según explicó, el club evita enfocarse en campeonatos imposibles desde lo financiero, como la Premier League inglesa, y prioriza mercados donde sí puede competir.

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Tenemos scoutings a los que les designamos ciertas ligas en las que creemos que pueden estar los jugadores de nuestro interés. No les ponemos la Premier League, por ejemplo, porque contratar jugadores de allí para Nacional sería muy difícil”, señaló. Dentro de ese análisis, Nacional también tiene un enfoque especial en jugadores colombianos que emigraron al exterior, pero que no lograron consolidarse en sus respectivos clubes.

Gustavo Fermani
Este es Gustavo Fermani, el nuevo director deportivo de Atlético Nacional que asumirá el 8 de abril - crédito Atlético Nacional

El caso Marino Hinestroza, ejemplo del modelo

Uno de los ejemplos mencionados por Fermani fue el de Marino Hinestroza. El dirigente explicó que Nacional sigue de cerca a futbolistas colombianos que salieron jóvenes al exterior y que, por distintas razones, no lograron adaptarse.

Nos fijamos mucho en aquellos cracks colombianos que migraron a otras ligas y que por alguna razón no se pudieron adaptar. Miramos la posibilidad de que regresen a Colombia, y un ejemplo de eso es Marino Hinestroza”, comentó.

Ese tipo de apuestas se ha convertido en una de las características principales del proyecto deportivo verdolaga. Nacional busca jugadores con talento probado, experiencia internacional o potencial de crecimiento, pero que todavía tengan margen para relanzar sus carreras en el fútbol colombiano.

El atacante del cuadro verdolaga puso en duda su continuidad en Atlético Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa
Marino Hinestroza es uno de los jugadores contratados en la era de Gustavo Fermani - crédito David Jaramillo / Colprensa

Evaluaciones psicológicas y adaptación a Medellín

Otro de los puntos más llamativos de las declaraciones de Fermani fue la importancia que tiene el aspecto psicológico dentro del proceso de contratación.

El dirigente explicó que antes de cerrar cualquier fichaje, los jugadores pasan por evaluaciones realizadas por especialistas del club. Allí no solo se analiza su perfil mental y emocional, sino también la capacidad de adaptación al entorno que encontrarán en Medellín. “Los psicólogos también hacen una evaluación. Les indican lo bueno y lo malo que se van a encontrar en Medellín”, afirmó.

Posteriormente, cuando todas las áreas deportivas aprueban al futbolista, el caso pasa a la dirigencia encabezada por el presidente Sebastián Arango, quien se encarga de las negociaciones económicas y contractuales.

“Después los conectamos con la dirigencia, comandada por Sebastián Arango, que se encarga de toda la parte contractual y de dinero. Yo no entro ahí, aunque obviamente sé los valores que podemos manejar y así mismo los propongo a la directiva”, añadió Fermani.

Los jugadores que ha contratado Gustavo Fermani en Atlético Nacional

El director deportivo también entregó un balance positivo de su gestión. Según explicó, durante sus dos años al frente del proyecto deportivo ha participado en la contratación de cerca de 30 jugadores.

He contratado alrededor de 30 jugadores y creo que el margen de error ha sido muy mínimo, muy bajo”, aseguró.

Además, reconoció que algunos futbolistas no lograron funcionar como esperaba el club, aunque aclaró que en muchos casos influyeron situaciones personales que terminaron afectando el rendimiento.

“Algunos no han funcionado porque también les pasan cosas personales sobre las que no puedo profundizar”, dijo.

Estos son los 23 jugadores que Atlético Nacional ha contratado en la era de Gustavo Fermani:

2024

  • David Ospina
  • Edwin Cardona
  • William Tesillo
  • Jorman Campuzano
  • Kevin Viveros
  • Dairon Asprilla
  • Andrés Sarmiento
  • Juan Manuel Zapata

Enero de 2025

  • Matheus Uribe
  • Billy Arce
  • Faber Gil

Julio de 2025

  • Marlos Moreno
  • César Haydar
  • Facundo Batista
  • Juan Bauza
  • Jorman Campuzano

2026

  • Milton Casco
  • Cristian Arango
  • Eduard Bello
  • Kevin Cataño
  • Nicolás Rodríguez
  • Alfredo Morelos
  • Samuel Velásquez

Con un proyecto que mezcla experiencia, regreso de figuras, apuestas internacionales y análisis psicológico, Atlético Nacional parece haber encontrado una hoja de ruta clara para construir su plantilla. Las declaraciones de Gustavo Fermani dejan ver que detrás de cada fichaje existe mucho más que una simple negociación: hay un modelo integral que busca minimizar errores y sostener un proyecto competitivo a largo plazo.

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