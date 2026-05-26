Colombia

La exsenadora Milla Patricia Romero renunció al Centro Democrático y se sumó a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Romero formalizó su respaldo al movimiento Defensores de la Patria, en medio del debate político previo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo

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- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Universidad de Los Andes
La adhesión fue confirmada mediante un comunicado divulgado el 26 de mayo de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Universidad de Los Andes

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella anunció en la tarde del martes 26 de mayo la adhesión de la exsenadora Milla Patricia Romero Soto, que oficializó su renuncia al partido Centro Democrático luego de varios años de militancia en esa colectividad.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado de prensa divulgado desde Bogotá, en el que la excongresista confirmó que se integrará a la campaña presidencial del líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria. En el documento, Romero explicó que su determinación obedeció a diferencias políticas e ideológicas surgidas durante el proceso de definición de candidaturas de oposición para las elecciones presidenciales de 2026.

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De acuerdo con el comunicado, la exsenadora señaló que tomó la decisión tras realizar “un análisis exhaustivo de los candidatos de oposición del gobierno actual”. Asimismo, indicó que respaldó a la senadora Paloma Valencia durante la consulta interna del sector, aunque afirmó que posteriormente surgieron dudas relacionadas con la escogencia de la fórmula vicepresidencial.

El pronunciamiento también hace referencia a cuestionamientos de Romero frente a posiciones públicas expresadas por Juan Daniel Oviedo en distintos escenarios políticos.

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Las respuestas de Juan Daniel Oviedo en diferentes escenarios aumentaron sus cuestionamientos. Además, sus posturas —contrarias a las de Milla, quien defiende la vida desde su concepción y rechaza el adoctrinamiento en la ideología de género— terminaron de marcar su decisión para salirse de la colectividad política”, señala el comunicado.

La trayectoria política de Milla Romero

- crédito Europa Press y Centro Democrático
La exsenadora fue una de las figuras fundadoras del Centro Democrático - crédito Europa Press y Centro Democrático

Milla Patricia Romero Soto desarrolló su carrera política principalmente en la región Caribe y dentro de las filas del uribismo. Fue una de las integrantes fundadoras del Centro Democrático y participó en distintos procesos políticos vinculados al partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Romero ocupó una curul en el Senado de la República tras la renuncia de Uribe al Congreso en 2020. En ese momento, asumió el escaño como parte de la lista del Centro Democrático para el periodo legislativo correspondiente. Su llegada al Senado estuvo ligada al sistema de lista cerrada con el que el partido obtuvo representación en las elecciones legislativas de 2018.

Antes de desempeñarse como congresista, también trabajó en el Fondo Adaptación, entidad estatal creada para atender proyectos relacionados con reconstrucción y mitigación de desastres naturales. Allí ejerció como subgerente para las regiones, cargo desde el cual tuvo participación en proyectos regionales y articulación institucional en distintas zonas del país.

Durante su paso por el Senado, Romero mantuvo una cercanía política con sectores identificados con el expresidente Uribe y con dirigentes del ala conservadora del Centro Democrático. En diferentes escenarios públicos expresó posiciones relacionadas con temas de seguridad, defensa institucional y asuntos de carácter social y familiar.

Adhesión a la campaña de De la Espriella

La campaña de De la Espriella destacó la llegada de Romero al movimiento Defensores de la Patria - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La campaña de De la Espriella destacó la llegada de Romero al movimiento Defensores de la Patria - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el comunicado divulgado, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella destacó la incorporación de Romero al movimiento Defensores de la Patria y señaló que la exsenadora representa un sector político identificado con posiciones de oposición al Gobierno nacional.

El texto también señala que Romero consideró que el país requiereun liderazgo de carácter y valores innegociables”, argumento con el que justificó su decisión de adherirse a la candidatura presidencial del abogado y dirigente político.

La adhesión ocurre en medio de los movimientos internos y reacomodos políticos dentro de los sectores de oposición de cara a la contienda presidencial de 2026. En las últimas semanas, distintas figuras políticas han anunciado respaldos, distanciamientos y nuevas alianzas dentro de los partidos y movimientos que buscan consolidar candidaturas para las próximas elecciones.

La exsenadora señaló que el país necesita un liderazgo con “carácter y valores innegociables" - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
La exsenadora señaló que el país necesita un liderazgo con “carácter y valores innegociables" - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La campaña de Abelardo de la Espriella también ha recibido el respaldo de varias figuras del fútbol colombiano. Entre quienes han expresado su apoyo se encuentran Faustino “El Tino” Asprilla; Macnelly Torres, exmediocampista creativo y ganador de múltiples títulos en el fútbol colombiano; Harold Lozano, exvolante que integró la Selección Colombia en la década de los noventa; y Martín Arzuaga, conocido como “El Toro”, quien tuvo una destacada carrera como delantero en el campeonato local.

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