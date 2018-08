Con respecto a la manera en que este conflicto fue abordado en los medios de comunicación, Darthés sentó su postura. "Creo que, en mi caso personal, había dos maneras de tratar esta situación: una era mediática y la otra era por el lado de la Justicia, que es lo que yo hice. El hecho de que yo no utilizara el lado mediático tenía su contra, porque todo el mundo podía opinar. ¡Si total yo no hablaba! Pero voy a seguir sin hacerlo, porque me parece que no corresponde hacer mediático este tema".