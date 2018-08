En ese sentido, contó: "Por quince años no me cuidé (en sus relaciones sexuales). No soy una persona promiscua, no puedo tener sexo sobrio. Nunca tuve sexo sobrio, nunca me enamoré, no sé amar, no sé estar en la intimidad. Entonces la droga fue una excusa; así puedo desinhibirme con mi homosexualidad".