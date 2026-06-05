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El calor da tregua en España el fin de semana: la Aemet prevé lluvia en estas comunidades

Una masa húmeda entrará por el Mediterráneo y traerá ligeras precipitaciones este viernes

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Una masa húmeda entrará por el Mediterráneo y traerá ligeras precipitaciones este viernes. (Eduardo Parra - Europa Press)
Una masa húmeda entrará por el Mediterráneo y traerá ligeras precipitaciones este viernes. (Eduardo Parra - Europa Press)

Tras unas semanas de temperaturas más típicas de verano que de finales de la primavera, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el calor dará un respiro este fin de semana. Los termómetros han bajado en los últimos días y, para este viernes, se espera que el mercurio ronde los 25 grados en gran parte del territorio nacional, con máximas de 33 grados en Córdoba o Sevilla.

La bajada de temperaturas se debe, según el organismo estatal, a la entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo, que traerá para este viernes un cambio de tiempo con tormentas, lluvias intensas en la costa este y un descenso de las máximas en el este del país. El foco de las precipitaciones estará en el litoral mediterráneo, principalmente en Cataluña, Valencia, Alicante y Baleares. La Aemet prevé tormentas de madrugada en la costa catalana y precipitaciones fuertes en puntos del litoral valenciano y alicantino. Asimismo, el temporal ha activado la alerta amarilla en el archipiélago balear por costeros, donde se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura.

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La previsión para este viernes dibuja cielos nubosos o cubiertos en el este peninsular, concretamente en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y Baleares. También se espera nubosidad de evolución en montañas del centro y del este peninsular, además de bancos de niebla en el norte del país.

En Canarias, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas y probables precipitaciones débiles en las más montañosas. Las mínimas en el archipiélago canario permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente, mientras que las máximas lo harán entre ligera y moderadamente. El nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en el interior de Lanzarote, en cumbres y en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, donde durante la madrugada serán probables rachas muy fuertes.

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Un fin de semana de lluvia en el norte

Varias personas hacen cola, bajo la lluvia.
(Foto de ARCHIVO) Varias personas hacen cola, bajo la lluvia. (H.Bilbao / Europa Press)

Para el sábado, la Aemet prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia y el área cantábrica, donde un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles de oeste a este. También se esperan intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, el Estrecho y Alborán, así como en el norte de Canarias a primeras y últimas horas. Por la tarde crecerá nubosidad de evolución en montañas del este y en el Pirineo oriental podrán producirse chubascos y tormentas ocasionales, localmente fuertes.

Las máximas del sábado subirán de forma casi generalizada, con un ascenso notable en el interior de la Comunidad Valenciana, donde se alcanzarán los 27 grados. Las mínimas también aumentarán en la península, excepto en el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde apenas cambiarán; en las islas se mantendrán sin variaciones.

El alisio soplará fuerte en Canarias, con rachas muy fuertes, y en el Cantábrico y el norte de Galicia habrá viento moderado del oeste con posibilidad de intervalos fuertes, aunque tenderá a amainar. En el resto predominará el viento flojo, con componente este en las regiones mediterráneas y norte y oeste en la mayor parte del país, ganando intensidad por la tarde en el Ebro, la meseta Norte y los litorales atlánticos gallegos.

El domingo continuará la estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. Solo persistirá mayor nubosidad en el área cantábrica, el norte de Canarias y el Estrecho, junto con intervalos de nubes bajas en el Ebro, el tercio oriental peninsular y Alborán, y nubes altas en Baleares, si bien los cielos tenderán a despejar.

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