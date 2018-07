Luego, hace hincapié directamente en los dichos de Albino y cuánto influye el pensamiento de la sociedad: "Ahora bien, cuando salen con declaraciones de este calibre, es imposible que sea ajeno al tema porque me toca, porque me afecta, porque lo que ustedes piensen y cómo ven a un enfermo, es lo que más nos afecta. Logramos que entiendan que no somos peligrosos, que no nos tengan miedo", asegura.