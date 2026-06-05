Sociedad

Un colectivo quedó colgado de la banquina en la Ruta 6 en Neuquén: 41 pasajeros estuvieron varados por seis horas

La unidad de Transporte Leader permaneció suspendida a 15 metros de altura cerca de Buta Ranquil, tras salirse de la calzada por el barro y quedar sin calefacción

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Vista nocturna de un colectivo Leader blanco y rojo atascado en la banquina de una carretera de tierra, inclinado en el barro. Se ven luces y figuras humanas a lo lejos
Un colectivo de la empresa Leader quedó colgado en la banquina de la Ruta 6 en Neuquén durante la noche, requiriendo asistencia para su rescate (LM Neuquén)

Un colectivo de la empresa Transporte Leader vivió una situación límite cuando quedó colgado de la banquina de la Ruta 6, en las inmediaciones de Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de Buta Ranquil en la provincia de Neuquén.

El incidente ocurrió cerca de las 22.30 del miércoles y mantuvo en vilo a los 41 pasajeros y dos conductores hasta las 4 de la madrugada del jueves, tras permanecer durante horas varados a 15 metros de altura sobre un terreno fangoso, sin calefacción y con temperaturas bajo cero.

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El jefe de cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, calificó el episodio como "una situación muy peligrosa“, según declaró a LM Neuquén.

El operativo de rescate se activó gracias al llamado oportuno de un vocal de la comisión directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios local, que anticipó la necesidad de auxilio antes de que el colectivo quedara completamente varado e imposibilitado de retomar la marcha por un desperfecto eléctrico.

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La unidad de Transporte Leader se desvió de la calzada a raíz de las condiciones meteorológicas adversas y el exceso de barro acumulado en la zona, lo que provocó que quedara suspendida en el aire, apoyada precariamente sobre la banquina. Quiroga detalló que la magnitud del incidente impidió que los bomberos pudieran liberar el vehículo con los recursos habituales: “Se necesitaba otro tipo de maquinaria”, subrayó.

Al quedar inutilizado el colectivo, los sistemas eléctricos y de calefacción dejaron de funcionar. Los pasajeros y los dos choferes soportaron temperaturas bajo cero durante toda la noche, sin posibilidad de salir de la unidad por el riesgo de caída y las condiciones del terreno. “En estos casos solemos llevar agua caliente y café, que en algo logró alivianar la espera”, explicó Quiroga, describiendo las precauciones tomadas para proteger a los ocupantes durante la larga espera.

Durante más de cinco horas, los ocupantes permanecieron dentro del colectivo, mientras los bomberos gestionaban la llegada de una motoniveladora de la Municipalidad de Buta Ranquil y el apoyo de mecánicos provenientes de Rincón de los Sauces. El rescate fue posible recién cerca de las 4 de la madrugada, cuando la máquina vial logró estabilizar y remolcar el vehículo, permitiendo que la mayoría de los pasajeros pudiera continuar viaje hacia Mendoza.

Vista nocturna de un colectivo blanco y rojo de la empresa Leader atascado en una banquina de tierra, con personal de rescate alrededor
Personal de rescate trabaja para evacuar a los pasajeros de un colectivo de la empresa Leader que quedó "colgado" en la banquina de la Ruta 6 en Neuquén durante la noche (LM Neuquén)

La situación generó alarma entre las personas a bordo, en su mayoría adultos, aunque se informó que dos menores de edad integraban el pasaje. Según Quiroga, tres o cuatro pasajeros decidieron descender en Buta Ranquil, mientras que el resto optó por proseguir viaje tras el rescate.

El operativo de auxilio requirió la coordinación entre los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, la municipalidad local y personal técnico especializado. “El transporte quedó cruzado por el barro, fue imposible sacarlo sin una maquinaria”, manifestó Quiroga. La motoniveladora fue determinante para liberar al colectivo sin que se produjeran daños mayores ni lesiones entre los ocupantes.

Durante el procedimiento, los bomberos priorizaron la seguridad de los pasajeros y el acompañamiento psicológico en medio de la incertidumbre, mientras se aguardaba la llegada de los recursos necesarios. La labor conjunta entre las autoridades locales y los equipos de rescate permitió que el desenlace fuera favorable, sin heridos ni complicaciones médicas derivadas de la exposición al frío extremo.

Minutos antes del incidente del colectivo, un camión que transportaba gas volcó a pocos metros del lugar, sumando tensión a la jornada. Según relató Quiroga, el conductor del camión resultó ileso, aunque el hecho demandó la atención simultánea de los equipos de emergencia en un tramo de ruta particularmente complicado.

Las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones al transitar por la Ruta 6, especialmente en jornadas de lluvia o presencia de barro, para evitar episodios similares que pongan en riesgo la integridad de los pasajeros y conductores.

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