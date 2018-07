"Me van a salir a decir resentida, y no tiene nada que ver. Yo celebro que esté bien porque si bien no tenemos una buena relación, es el papá de mis hijas y celebro que se sienta feliz. Esto es aparte, no tiene nada que ver con que justo salió la noticia de que está en pareja, pero no tiene nada que ver", agregó la modelo que es madre de las mellizas Charis (4) y Bella, (4) y de Francesca (3), fruto de su relación con Defederico.