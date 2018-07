Por su parte, la panelista Melina Fleiderman dijo: "Se mostraron una fotos de Wanda en las que supuestamente se trata de poner en evidencia que es una mujer natural, que ha parido cinco hijos, y se la muestra con un cuerpo no tan escultural como "creíamos" que podía tener… Es discutible decir si es su cuerpo o no, pero me parece interesante que se plantee por qué ponemos el acento en qué es lo natural o no en una mujer, qué es lo esperable o no".