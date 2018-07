"Un día robé bananas. Vivíamos en una pensión. La cocina estaba con llave y había una ventanita. No sé cómo hice para forzarla y me estiré hasta que cacé dos bananas", reveló visiblemente emocionado, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Y siguió: "Tomé mamadera hasta los 8 años. Imaginate que como no comía, me daban mamadera dormido".