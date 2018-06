—Ay, sí. No me gusta la gente no caballera. No me gustan los hombres que no se comportan como se tienen que comportar con las mujeres. No me gustan los hombres que con tal de salir en una tapa de una revista hablan de la persona. Pero no solamente los hombres, también las mujeres. Hoy la gente está muy de querer estar con alguien para lograr otra cosa: el que tiene fama quiere poder, el que tiene poder quiere fama, el que tiene algún cargo político después quiere estar con alguien mediático para estar expuesto. Y más cuando supuestamente sos un político o haces política, tenés que ser políticamente correcto. Van a buscar esa cosa de salir con la modelo o la famosa porque sabés que vas a tener tapas de revistas. Me da vergüenza, no lo digo solamente por estas personas, lo digo por cualquiera.