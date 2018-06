"Voy al punto. Yo me separé en noviembre, en enero voy a Pinamar, nos conocimos en enero, que cada uno estaba haciendo su laburo, y lo que sí tengo para decir es que en los últimos tres meses de mi vida han sido muy felices y el motivo es ella. Una gran mujer, y muy compañera, que no es poco. Si todo esto lo hablábamos en diciembre, impensado para mí. Es muy trillada esta frase de a que a veces las cosas suceden porque tiene que suceder otra cosa, en realidad debo reconocer que en este caso es así. Claramente me esperaba una hermosa mujer, me sorprendió, y me parecía mejor aclararlo en una entrevista con un amigo, en mi programa, y evitarme toda la cuestión que no me gusta", afirmó el conductor.