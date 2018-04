"Uno intenta que sus hijos empiecen a salir al mundo, que se hagan fuertes caminando la calle, que es lo que hay que hacer a esa edad y la noticia de que una vecina nuestra fue violada a las once de la mañana, en una lugar con tanta concurrencia asusta. Los que tenemos esta edad nos tocó vivir una infancia con una calle menos cruel, menos insegura y a la hora de tener que dejar salir a nuestros hijos nos asustamos y optamos por que no lo hagan o por acompañarlos, que no es la solución", agregó.