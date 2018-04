"A esta nena le arruinaron la vida. Cuando el papá escribió en el grupo de WhatsApp todos salimos corriendo, nos pusimos en contacto y lo mínimo que pudimos hacer es ir a la comisaría, donde el subcomisario nos atendió muy bien y muy amoroso –explicó Barbarossa–. No estamos metiendo a todos en la misma bolsa. Está la buena y la mala policía. No sé si es una zona liberada, acá no es una cuestión política. Estamos todos cuidándonos".