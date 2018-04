Sin dudar en su respuesta, la actriz criticó el accionar de su padre e hizo hincapié en la edad del conductor y periodista. "No lo vi en ese momento, pero me parece que se equivocó en la pregunta, estuvo de más. Me parece que la verdad, y espero que no se enoje, que está grande. Y hay que tener cuidado, informarse, porque es un comunicador, más que nada porque está trabajando en un noticiero. Hay una cosa generacional", aseguró.