Consultada sobre su infancia, Alejandra Rubio confesó cómo fue ese momento. "Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía un año y medio, y al poco tiempo me fui a vivir con él", sostuvo. Y dio más detalles de esa situación: "Mi mamá quiso quedar embarazada para irse de su casa. Mi viejo se enteró a los 5 meses de que ella esperaba una hija, una vez que nací le molestábamos. Ella no me daba de comer y salía de noche. Una señora grande, que me cuidaba, me traía leche hasta que un día le dije a mi papá que me quería quedar en su casa y así fue".