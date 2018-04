Tratando de no llorar Silvia continuó con su relato: "Me tengo que ocupar de mi. Creo que nací con una misión en la vida, dedicarme a la gente. Siempre me hizo mal que en diferentes países me amaran tanto y mis hijos no. Marilyn me vino a ver con su pareja, pero después no me llamó más. A Cristian -hijo que tuvo con Silvio Soldán– hace nueve años que no lo veo. Cuando mi hija estaba embarazada no le pude tocar la panza". En ese momento Silvia comenzó a temblar y a llorar.