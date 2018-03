"Me hubiese gustado tener más relación, se murió joven… Un hermano es la memoria de la familia. Me hubiese gustado que me contara más cosas. Él era súper familiero y sabía toda la historia de nuestra familia en Francia y en España. Lo extraño mucho porque fue un factor importante en mi vida y se murió y no se lo pude decir", dijo Marcela Tinayre.