"Vos podés aprender, yo no. Yo no puedo aprender. De verdad, ¿no lo ves? ¿Cómo voy a hacer para ir a una reunión de padres y que me agarre un ataque de tics que no pueda ni hablar? ¿Cómo voy a hacer para llevarlas al cine? Ya está, voy a ser la peor mamá del mundo. Estoy fallada. No lo puedo cambiar. Y ya sé que me vas a decir que soy igual a todos, pero no soy igual a todos", responde el personaje encarnado por Urtizberea.