Sobre la sentencia que deberá cumplir por el juicio que le realizó su ex empleada Natividad, la capocómica sostuvo: "La probation es por un año y seis meses. Cocino para 190 hombres". Y volvió a plasmar su verdad sobre la relación que mantenía con la demandante. "Natividad no trabajaba para mí, era mi amiga, aunque ella dijo que no. Teníamos tres cheques que no sabíamos quiénes lo tenían, nosotros lo denunciamos por extravío, por eso creo que fue un error del banco llevarla presa. Yo creo en la justicia divina. Si tengo que limpiar voy a hacerlo. No estaba asustada de ir presa, pero me daba duda. Me dieron cuatro años de cárcel, es mucho", señaló.