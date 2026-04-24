Emergencia en San Luis Potosí: incendio arrasa con parque industrial

Al momento no se reportan persona lesionadas. @SintesisSLP

Un incendio registrado durante la tarde de este martes en la fábrica Industrial Vidriera del Potosí, localizada en el Eje 130 de la Zona Industrial de San Luis Potosí, provocó la evacuación de 200 personas y una amplia movilización de cuerpos de emergencia, según información de Protección Civil Estatal.

El Control del fuego involucra actualmente a Bomberos Metropolitanos, brigadas internas de la empresa, la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal, quienes aplican protocolos de emergencia en el sitio e indican a la población mantenerse alejada del área para facilitar las labores de auxilio.

La evacuación se efectúa de manera ordenada, sin que se reporten heridos ni decesos hasta el momento, según los datos compartidos por Protección Civil.

Las brigadas continúan trabajando para sofocar el incendio y minimizar riesgos para la zona industrial.

Autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones del personal en el lugar y evitar permanecer o transitar por los alrededores de la fábrica afectada, mientras se desarrolla la atención de la emergencia.

Se teme que el incendio provoque daños ambientales. @SSPCSLP

La coordinación con múltiples cuerpos de emergencia persiste para sofocar el incendio de grandes proporciones reportado en la Zona Industrial junto al Eje 132.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha establecido un cinturón de seguridad en las calles cercanas para resguardar la zona.