México

Emergencia en San Luis Potosí: incendio arrasa con parque industrial

Un incendio en la empresa Industrial Vidriera del Potosí provocó la evacuación de aproximadamente 200 personas

Guardar
Al momento no se reportan persona lesionadas. @SintesisSLP
Al momento no se reportan persona lesionadas. @SintesisSLP

Un incendio registrado durante la tarde de este martes en la fábrica Industrial Vidriera del Potosí, localizada en el Eje 130 de la Zona Industrial de San Luis Potosí, provocó la evacuación de 200 personas y una amplia movilización de cuerpos de emergencia, según información de Protección Civil Estatal.

El Control del fuego involucra actualmente a Bomberos Metropolitanos, brigadas internas de la empresa, la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal, quienes aplican protocolos de emergencia en el sitio e indican a la población mantenerse alejada del área para facilitar las labores de auxilio.

La evacuación se efectúa de manera ordenada, sin que se reporten heridos ni decesos hasta el momento, según los datos compartidos por Protección Civil.

Las brigadas continúan trabajando para sofocar el incendio y minimizar riesgos para la zona industrial.

Autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones del personal en el lugar y evitar permanecer o transitar por los alrededores de la fábrica afectada, mientras se desarrolla la atención de la emergencia.

Se teme que el incendio provoque daños ambientales. @SSPCSLP
Se teme que el incendio provoque daños ambientales. @SSPCSLP

La coordinación con múltiples cuerpos de emergencia persiste para sofocar el incendio de grandes proporciones reportado en la Zona Industrial junto al Eje 132.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha establecido un cinturón de seguridad en las calles cercanas para resguardar la zona.

Temas Relacionados

IncendioSan Luis PotosíAccidenteBomberosmexico-noticias

Más Noticias

IMSS fortalece atención en Edomex con la llegada de más de mil especialistas

Una de las entidades más pobladas del país se beneficia de una estrategia en favor de un sistema de salud pública más accesible para sus habitantes

IMSS fortalece atención en Edomex con la llegada de más de mil especialistas

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de ciclismo y reafirma su lugar en la élite

La mexicana resistió la exigente prueba y cruzó la meta sólo por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, afianzando su camino rumbo al Campeonato Mundial de Shanghái 2026

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de ciclismo y reafirma su lugar en la élite

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Claudia Sheinbaum y Mark Carney analizan revisión del T-MEC: consideran ampliar colaboración comercial

Los mandatarios abordaron distintos temas de importancia para sus naciones

Claudia Sheinbaum y Mark Carney analizan revisión del T-MEC: consideran ampliar colaboración comercial

Tren México-Pachuca avanza al 30%, Sheinbaum asegura que superará a AMLO

La mandataria supervisó el tramo de esta obra que se encuentra en Tezontepec, Hidalgo

Tren México-Pachuca avanza al 30%, Sheinbaum asegura que superará a AMLO
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de abril

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

DEPORTES

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid

Quién es Francisco Iturbide, posible nuevo presidente de la Liga MX

José Ramón Fernández revela presunto acoso cometido por David Faitelson a excompañera en televisora