México

IMSS fortalece atención en Edomex con la llegada de más de mil especialistas

Una de las entidades más pobladas del país se beneficia de una estrategia en favor de un sistema de salud pública más accesible para sus habitantes

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Gran grupo de profesionales de la salud, muchos con batas blancas, sosteniendo certificados en alto dentro de un amplio patio interior con múltiples arcos y balcones
La incorporación busca responder a la creciente demanda de atención médica, especialmente en un sistema que atiende a millones de habitantes y enfrenta retos estructurales en la provisión de servicios. (IMSS)

La llegada de mil 123 médicas y médicos especialistas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México marca un avance relevante en la cobertura de salud en la entidad.

La incorporación busca responder a la creciente demanda de atención médica, especialmente en un sistema que atiende a millones de habitantes y enfrenta retos estructurales en la provisión de servicios.

Cantidad y perfil de los nuevos especialistas

Un grupo de seis personas, incluidos cuatro en batas blancas, aplauden en un escenario frente a un gran banner del Gobierno de México y el IMSS
Entre las especialidades destacan Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Anestesiología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Traumatología y Ortopedia, Cardiología, Urología e Imagenología. (IMSS)

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el grupo está conformado por 645 mujeres y 478 hombres, quienes cubrirán 45 especialidades.

Entre ellas destacan Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Anestesiología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Traumatología y Ortopedia, Cardiología, Urología e Imagenología.

Estos profesionales se integran a las dos Representaciones de la institución en el Estado de México y serán distribuidos en 85 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 20 hospitales y una Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Lomas Verdes, así como en hospitales Coplamar de Amanalco y San José del Rincón.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó el impacto de esta incorporación histórica, que incluye la asignación de 37 especialistas a hospitales en comunidades indígenas otomí y mazahua.

Mujer de cabello castaño corto, vestida de azul, habla en un podio con micrófono. Detrás, banderas de México y del IMSS y un cartel con texto
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó el impacto de esta incorporación histórica, que incluye la asignación de 37 especialistas a hospitales en comunidades indígenas otomí y mazahua. (IMSS)

Demanda, magnitud y resultados del IMSS en Edomex

El IMSS en el Estado de México cuenta con una estructura robusta: 85 UMF con 895 consultorios, 20 hospitales, 5.212 camas (3.700 de hospitalización y 1.500 no censables) y 94 quirófanos. La institución es el empleador más grande de la entidad, con 45 mil trabajadores, de los cuales 7.146 son médicas y médicos especialistas.

La estrategia nacional de fortalecimiento permitió que, en 2025, se realizaran 11 millones 934 mil consultas de Medicina Familiar, 2 millones 178 mil consultas de especialidad y 146 mil cirugías.

Estas cifras representan un incremento de un millón de consultas familiares, 336 mil de especialidad y 22 mil cirugías respecto a 2024. Según Robledo, “el IMSS es una aseguradora social y pública que responde a las necesidades de salud de la población mexiquense”.

Estrategia nacional e integración hospitalaria

Vista aérea de una gran convención de médicos con batas blancas en un auditorio interior con una gran fachada de piedra abovedada y balcones
Un gran número de médicos y especialistas asisten a la ceremonia de bienvenida del Instituto Mexicano del Seguro Social en Toluca, Estado de México, el 24 de abril de 2026. (IMSS)

La incorporación de personal en Edomex forma parte de una estrategia nacional de formación y contratación que llevó a sumar 10.865 médicas y médicos especialistas en todo el país, cifra sin precedentes para el IMSS.

El proceso responde a la transformación del sistema de salud hacia un modelo público universal y a la integración de hospitales que antes pertenecían al programa Coplamar, ahora bajo financiamiento directo del IMSS.

La inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y desarrollo profesional, junto con la apertura de oportunidades en docencia e investigación, busca consolidar un sistema de salud más equitativo y de mayor alcance.

Impacto en la atención y respaldo institucional

El titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Edomex Oriente, Jorge Martínez Torres, señaló que la llegada de estos especialistas permitirá reducir los tiempos de espera, ampliar la cobertura de especialidades y mejorar la calidad de la atención.

Además, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recalcó la importancia de brindar certeza y respaldo institucional a quienes cuidan la salud de la población, celebrando la entrega de plazas laborales como muestra del avance del modelo de salud pública.

Durante el evento de bienvenida, se entregaron reconocimientos a médicas y médicos de nuevo ingreso.

Voceros del cuerpo médico subrayaron el compromiso con la atención integral y el bienestar de la población, así como la responsabilidad de formar parte de un proyecto que tiene como prioridad la salud física y mental de los habitantes del Estado de México.

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