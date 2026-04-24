Colombia

Expertos afirman que visita de Petro a Venezuela es para complacer a Estados Unidos: “El papel de Colombia puede ser importante”

Dos analistas políticos hablaron del encuentro entre el mandatario colombiano y Delcy Rodríguez

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Este fue el balance que entregaron los mandatarios tras la reunión - crédito Presidencia

“En Caracas, tierra donde nació el libertador”, fue la frase que publicó el presidente Gustavo Petro luego de terminar la reunión que sostuvo con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La reunión se registró en Caracas, capital venezolana, en donde se concretó la conversación que había sido aplazada en reiteradas ocasiones y tuvo como temas principales la interconexión eléctrica y la criminalidad en la zona fronteriza.

Este encuentro dejó varios puntos que están siendo debatidos por la opinión pública, como la presencia de Diosdado Cabello, una de las figuras más representativas del chavismo, además de lo que representa que Gustavo Petro se encuentre con un Gobierno que, para muchos, sigue siendo ilegítimo.

Gustavo Petro se reunió con la presidenta encargada de Venezuela - crédito Reuters
Gustavo Petro se reunió con la presidenta encargada de Venezuela - crédito Reuters

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Jaime Wilches habló sobre el encuentro entre Petro y Rodríguez como algo diplomático que se debe registrar entre países vecinos.

“Tenemos un tema completo que no se reduce a algo ideológico, sino a algo histórico en la frontera, en donde el tema cultural y comercial es demasiado fuerte. Obliga a pensar que las relaciones serán complejas y se deben atender por mecanismos diplomáticos”.

Wilches descartó que Delcy Rodríguez represente a un Gobierno ilegítimo, puesto que recordó que asumió la administración del país con el aval de Estados Unidos, por lo que cuestionar a Gustavo Petro por ello no tendría sentido desde su percepción.

No se trata de un Gobierno ilegítimo, puesto que este fue legitimado por Estados Unidos tras la captura de Maduro en enero. En estos momentos hay un Gobierno de transición que fue legitimado por Estados Unidos y la comunidad internacional”.

Para los analistas políticos, la presencia de Cabello es un mensaje negativo - crédito Reuters
Para los analistas políticos, la presencia de Cabello es un mensaje negativo - crédito Reuters

El experto calificó como algo negativo que en el encuentro estuviera Diosdado Cabello, puesto que afirmó que representa parte de lo que se quiere cambiar en Venezuela.

“Los países tienen que seguir con relaciones, no se pueden detener por otros asuntos. La visita hace que se ratifique un escenario en el que Colombia y Venezuela no pueden estar en una guerra; sin embargo, la presencia de Diosdado Cabello es algo imprudente e ilegítimo, porque hace parte de la herencia nefasta de los últimos años. Se tiene que tener claridad de cuáles son las personas encargadas de fortalecer las relaciones“.

Para el analista político Sebastián Líppez, la presencia de Petro en Venezuela es una muestra de la complacencia que el mandatario colombiano está buscando tener con Estados Unidos.

“Más allá de la discusión de la legitimidad, es un asunto que no trata de un respaldo o un apoyo, sino que se debe entender desde un contexto de lo que ha ocurrido entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, por ello un poco la presencia del embajador. La presidenta encargada está en ese rol con la complacencia del Gobierno Trump, que, producto de la extracción de Maduro y el encuentro de Petro con Trump, esto es un poco cómo Colombia se articula a la transición que tiene Venezuela”.

El presidente recordó su encuentro con Donald Trump y calificó una fotografía enviada por prensa estadounidense como “trampa” - crédito @petrogustavo/X
La presencia de Petro en Caracas sería para cumplir las peticiones del Gobierno Trump - crédito @petrogustavo/X

En ese sentido, el analista mencionó que Colombia puede tener un papel fundamental en la consolidación de la transición que se debería registrar en Venezuela durante los próximos meses, algo que debería seguir registrándose sin importar quién sea el ganador de las elecciones presidenciales en la nación cafetera.

“Algunos la llamarán una falsa transición, pero es un proceso que ha tenido diferentes pasos con acciones, como liberación de presos políticos, un viraje económico, una serie de cambios políticos y, en algunos de esos aspectos, el papel de Colombia puede ser importante, algo también animado por Estados Unidos. La reunión es una parte de la secuencia de acontecimientos y como una respuesta a las indicaciones estadounidenses”.

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