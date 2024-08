Tamara Pettinato explicó por qué Felipe escribió el duro tuit contra Roberto

"Antes de decirme 'Tu viejo es un genio', sepan que en el peor momento de mi vida me abandonó, y todo mi tratamiento lo pagó @tapettinato", tuiteó Felipe Pettinato (24) contra su padre Roberto (61) el lunes de esta semana y una hora después decidió eliminar el posteo.

"Retiro lo dicho, y pido disculpas por haber llamado la atención de algún periodista", explicó, y pidió perdón por la repercusión que tuvo el mensaje anterior en el que expuso una fuerte interna familiar.

Con su característico humor ácido, el conductor habló de la actitud de su hijo y hasta lo ninguneó revelando qué había pasado cuando se disculpó. "De esas, vamos a tener 50 mil", aseguró Roberto frente a las cámaras de Intrusos. "Escribe y después se desdice", agregó el cronista, a lo que Pettinato respondió: "Siempre" y reprodujo el perdón de Felipe: "Perdón, papá".

Roberto Pettinato

Por su parte, Tamara –quien, según su hermano, se había hecho cargo del tratamiento que se hizo en la clínica del doctor Alberto Cormillot– también habló con la prensa. "Son peleas de familia. A los dos segundos ya estaba todo bien. Él lo pone y arma todo este quilombo y yo lo cagué a pedos también", aseguró la actriz.

"Le digo '¿Para qué abrís la puerta de cosas que son privadas?'", continuó Tamara, al mismo tiempo que contó por qué Felipe escribió el duro mensaje contra su padre. "Yo no estaba en esa situación. Estaban ellos dos, se pelearon, él puso eso para molestar y después lo borró. Y arma todo un quilombo que yo le dije que no tenía ganas de estar pasando por esto", expresó su enojo con su hermano.

Tamara Pettinato

Por último, aclaró que pagó parte del tratamiento de Felipe pero destacó que su padre no fue un padre ausente, tal como su hermano había manifestado en la red social. "Yo pagué algunas cosas de su tratamiento, pero no tengo ganas de detallar eso. Son temas familiares. Papá no fue un padre ausente", insistió.

LEA MÁS

El duro mensaje de Felipe Pettinato para Roberto, que después borró: "Me abandonó en el peor momento de mi vida"

Felipe Pettinato, duro con Roberto: "No nos conocemos demasiado con mi papá"

El descargo de Felipe Pettinato: "Estuve invitado a la clínica de mi amigo Cormillot para subir dos kilos"