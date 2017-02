El hijo de Roberto Pettinato, Felipe, fue noticia en los últimos días porque trascendió que se había internado, aunque no se sabía por qué. En un principio se especuló que podría estar tratándose de alguna adicción, pero fue su padre, Roberto, quien se encargó de despejar las dudas: "Lo internamos a fines de noviembre. Y no, no fue por drogas. ¡Ojalá fuera por eso! Si te drogás, quedás bien en la sociedad, sos Keith Richards", tiró Petti con su particular estilo. Y agregó: "Fue en la Clínica Cormillot, está muy flaco. Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come nada".