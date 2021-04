Nuevo escándalo entre El Polaco y Barby Silenzi: él asegura que están separados, pero ella lo desmiente

El Polaco y Barby Silenzi

No es la primera vez que sus nombres quedan envueltos en medio de una polémica o de un escándalo. Tampoco es la primera vez que atraviesan una crisis. Incluso, en separaciones anteriores, fueron los propios protagonistas los que salieron a hablar públicamente. Aunque no lograban ponerse de acuerdo: en su momento fue ella quien sostuvo que había abandonado la casa, mientras que él negaba la ruptura. Por aquel entonces, hasta publicó en las redes sociales una romántica foto buscando demostrar que seguían juntos. Sin embargo, luego se supo que se trataba de una imagen de semanas atrás.

Ahora, es él el que asegura que están separados, mientras que ella, por caso, lo desmiente. Los protagonistas de este nuevo escándalo son El Polaco y Barby Silenzi. Y el encargado de dar la noticia fue Ángel de Brito, quien lo hizo en Los ángeles de la mañana, programa que condujo desde su casa, en donde permanece aislado por haber tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”, reveló el conductor de LAM sobre el diálogo que mantuvo con cada uno.

“Yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”, continuó el periodista al reproducir el chat con la bailarina. Y consideró que la palabra del cantante fue “a quemarropa”. “Nos separamos”, le respondió el músico a De Brito.

Barby, en tanto, según contó el conductor, contestó siete horas después de haber recibido el mensaje. Hecho que, desde el vamos, enfureció a Ángel: “Se hacía la tonta. Como la conozco mucho entonces le puse ‘ok, beso’, como diciéndole ‘andate a cag...’”, aseguró y agregó que la bailarina mantuvo su postura desmintiendo cualquier tipo de crisis, aun cuando El Polaco ya lo había confirmado. “No estamos separados, estamos bien”, le respondió al conductor.

Barby y El Polaco son padres de Abril, de 10 meses

“Es el amor de mi vida”, había dicho El Polaco sobre Barby Silenzi en febrero pasado durante un recital en Quilmes, y luego de haber afrontado una crisis de pareja. Semanas antes de la reconciliación, ella había explicado: “Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está... Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, agregó quien también es madre de Elena, fruto de su relación anterior con Francisco Delgado.

Por otro lado, en diciembre 2020, días antes de las Fiestas, la bailarina y el cantante habían tenido otra fuerte crisis de pareja que derivó en que ella y sus hijas abandonaran la casa del músico en un exclusivo barrio cerrado. “No estamos en guerra, pero (estamos) separados. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste’”, contó Ángel de Brito en LAM sobre los mensajes que intercambió aquel entonces con Barby.

El Polaco y Barby serán parte de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch

En ese momento, la separación surgió luego de que ella encontrara un audio que Fede Bal le había enviado al cantante en el cual lo invitaba a una poolparty: “Yo no sé cómo estás con Barby... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer Historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, dijo el actor y ex participante de Masterchef.

“Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, agregó el hijo de Carmen Barbieri en el audio que Silenzi, furiosa, envió a los medios de comunicación.

Sin embargo, pocos días después Silenzi regresó a la casa del Polaco y la pareja compartió románticas fotos en sus redes sociales confirmando su reconciliación.

