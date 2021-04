Ángel de Brito condujo LAM desde su casa: aunque dio negativo en los últimos dos hisopados, permanece aislado

Ángel de Brito condujo su programa desde su casa (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Ángel de Brito anunció que regresaría este lunes a Los ángeles de la mañana. El periodista permenecía aislado por haber tenido contacto estrecho con una persona que había dado positivo de coronavirus. Motivo por el cual la semana pasada lo reemplazaron en la conducción de su programa sus panelistas Mariana Brey, Andrea Taboada, Pía Shaw y el Pollo Álvarez, que estuvo como conductor invitado el viernes pasado.

“Buenas noticias”, escribió el domingo en su cuenta de Twitter y más tarde compartió una divertida Story de Instagram. “Mañana nos vemos en vivo”, sostuvo junto a un video de él con un filtro en el que aparece con un tigre de bengala blanco. Tal como prometió, De Brito estuvo en vivo este lunes en su programa, pero no desde el estudio del canal ubicado en el barrio de Constitución sino desde su casa, en donde permanece aislado, a pesar de haberse realizado dos hisopados cuyos resultados fueron negativos.

A las 9:30, el conductor salió al aires a través de una videollamada. “Hola, hola, ¡bienvenidos! Acá estamos desde casa”, saludó Ángel y pidió ver a sus panelistas -cariñosamente llamadas “angelitas”-, a quienes alertó: “Ya les dije que por Zoom es un equilombo así que hablen de a una, sino me desconecto”.

“Varias cosas quería contarles”, continuó el periodista hablándole a la audiencia. “Me siento bien”, fue lo primero que aclaró y continuó: “Gracias a todos por los mensajes en las redes, a todos mis compañeros de trabajo”.

Luego, explicó por qué va a seguir cumpliendo con la cuarentena en su casa. “Voy a estar aislado estos días por un contacto estrecho que dio positivo. A mí por suerte me dio no detectable el segundo hisopado (el primero también había sido negativo), pero mi médica me dijo que me quede aislado porque el ciclo de contagio es de 14 días. Es así. Hay que tragarse los 14 días de aislamiento”.

Ángel de Brito compartió en sus redes sociales el resultado de su estudio

También detalló que se encuentra bien, que no presentó ningún síntoma. “Es nada más que estar encerrado”, indicó sobre su aislamiento, el que comenzó la semana pasada. Y agregó: “La verdad se ve todo mucho más claro desde el encierro porque prestás más atención a lo que estás escuchando y viendo. Hay tiempo para procesar y para enloquecer. Son cosas que pasan”.

Por su parte, contó cuáles fueron las actividades que realizó dentro de su hogar y aseguró que de televisión abierta solo vio a sus compañeras en Los ángeles de la mañana. “Leí, tomé sol, por suerte me tocaron días lindos”, destacó quien aprovechó para sumar vitamina D.

“Quería tener el resultado para salir al aire y estar tranquilo”, continuó el conductor y luego el programa siguió con la rutina que tenía planeada. Esta tarde, en tanto, debía tomarse la foto oficial para La Academia, certamen de ShowMatch en el cual será jurado. Sin embargo, aclaró, lo hará una vez que tenga el alta de su médica.

