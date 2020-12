Reconciliados: fotos y mensajes de amor entre El Polaco y Barby Silenzi, luego de superar una crisis de pareja

El Polaco y Barby Silenzi, reconciliados

Barby Silenzi y Ezequiel López Cwirkaluk atravesaron una nueva crisis de pareja y se distanciaron. Fuertes rumores aseguraban que El Polaco tenía un romance con Sofía Pachano, su compañera de Masterchef Celebrity. Luego, trascendió que un audio en el que Fede Bal lo invitaba a una fiesta para solteros en su casa de Maschwitz. La presencia del músico en este festejo habría sido el detonante de la separación de la pareja, a seis meses del nacimiento de su hija, Abril.

La bailarina y su bebé se fueron a un departamento y abandonaron la casa que compartían con el cantante de cumbia. Ella fue la primera en salir a hablar sobre la ruptura con el periodista Ángel de Brito. “Le digo: ‘¿Es cierto que están en guerra?’. Me dice: ‘No, en guerra no, pero separados sí’, había confirmado el conductor en su programa Los Ángeles de la Mañana.

De Brito la invitó al ciclo para que hiciera su descargo sobre este enfrentamiento, ya que tenía información sobre lo que había pasado en la casa del hijo de Carmen Barbieri. Barby le respondió: “No, estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste”.

En este contexto difícil, el participante del programa Masterchef Celebrity publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto de ambos abrazados para desmentir la separación. “Seguimos apostando al amor ... gracias a todos por preocuparse y preguntar”, escribió en la red social.

El Polaco desmintió la separación con esta foto

Más tarde, ambos pudieron tener una charla y arreglar sus diferencias. Silenzi volvió a hablar con Ángel para confirmarle que se había reconciliado con su pareja. “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, le contó la mediática.

Los padres de Abril celebraron la Navidad juntos y compartieron en las redes sociales imágenes muy emotivas para que no quedaran dudas de la reconciliación. “Feliz Navidad Papito”, señaló Barby junto a una foto en la que se lo ven muy abrazados.

El Polaco y Barby Silenzi se dieron una nueva oportunidad

El músico también compartió en sus historias de Instagram un romántica selfie con su novia. “Me amor”, (SIC) manifestó en su cuenta junto al emoji de un corazón. La bailarina republicó la fotografía y le agregó: “Te amo”. De esta manera, lograron una vez más atravesar una tormenta y en este momento disfrutan de la relación y de la familia. Esta semana, seguramente pasarán el Año Nuevo juntos y quizás retomen la idea de casarse, como lo habían planeado hace unos meses.

La historia de amor de Silenzi y Cwirkaluk comenzó en 2016, cuando el azar los juntó como participantes del Bailando. En el verano de 2017, él compartió una temporada teatral en Carlos Paz con Silvina Luna y se pusieron de novios. Barby fue señalada como la tercera en discordia en reiteradas oportunidades. En 2018, el Polaco y Silvina se terminaron separando. En agosto de 2019, el músico y la bailarina blanquearon su noviazgo. Y el 1 de junio de 2020, nació su primera hija, Abril. Más allá de las idas y vueltas, ambos están muy enamorados y dispuestos a pelear por su relación.

El Polaco y Barby Silenzi ahora se dedican mensajes de amor en las redes sociales

