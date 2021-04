Guillermina Valdés conoció al hijo de su amiga Paula Kohan y Marcelo Tinelli le hizo una propuesta: “Ojo, podemos tener el segundo”

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes fueron a conocer al hijo de Paula Kohan

El pasado 27 de marzo, la actriz Paula Kohan fue mamá y su íntima amiga, Guillermina Valdés, le dedicó un tierno mensaje: “Qué emoción, amiguita, verte con tu querida Olimpia en brazos, ¡vas a ser una gran madre! ¡Te adoro! Felicitaciones al padrazo @kalikatomas también”, escribió en una story.

En aquella oportunidad, la flamante mamá también había expresado su emoción en las redes sociales: “Bienvenida Olimpia Kalika Kohan. Naciste un 27 de marzo de 2021 a las 15.13 PM con 3.5KG. Siempre dije que la maternidad no la vibraba como un llamado ‘maternal’ sino como una curiosidad maravillosa extraordinaria, la cual no quería dejar de vivenciar. También me dije una y mil veces que no me creía capaz estar a la altura de esas madres todo terreno que tanto vengo observando y que parecieran haber tenido la misión en sus karmas de parir y criar. Madres que tanto observé con admiración absoluta y hasta cierta ‘prematura’ nostalgia de verme imposibilitada de replicar. Lo cierto es que parimos, por parto natural, luego de 12 horas de trabajo de parto y habiendo transitado una semana de no dormir por las contracciones nocturnas.”, señaló Kohan.

A 20 días del nacimiento, finalmente la pareja de Marcelo Tinelli pudo conocer a la pequeña y el conductor de Showmatch aprovechó la ocasión para deslizarle a la ex modelo la posibilidad de tener otro hijo: “Se viene uno nuevo”, le dijo, a lo que la empresaria respondió: “¿De qué?”. Rápido de reflejos, él expresó: “Ojo, podemos tener el segundo ¡Wow!”. Sorprendida, ella contestó: “¿El número 9, digamos?”.

Cabe recordar que el actual presidente de San Lorenzo tiene a Micaela y Candelaria Tinelli, fruto de su matrimonio con Soledad Aquino, y a Francisco y Juanita, de su relación con Paula Robles. Por su parte, Guillermina tiene tres hijos de su relación con el productor Sebastián Ortega, Dante, Paloma y Helena. Y en común, tienen al pequeño Lorenzo, que justamente este 18 de abril festejó su cumpleaños numero siete.

“Felices 7 años Lolo de mi vida. Soy muy feliz a tu lado. Te amo hijo cuervito adorado”, escribió su famoso papá en un tierno posteo que le dedicó en Instagram. Su mamá, por su parte, escribió: “Feliz cumple 7 a mi 4to bombón... tan hermoso. Lolito te Amo”.

El posteo Marcelo Tinelli por el cumple de su hijo menor

El mensaje de Guillermina Valdés por el cumple de Lolo

Sus hermanos, también le expresaron todo su amor en las redes sociales. “Feliz cumple Lolito hermoso de mi vida, mi compañero de dormidas. Un niño muy especial que le trajo mucho amor y felicidad a todos. Te amo y acá va a estar tu hermana mayor para cuidarte siempre”, le escribió Mica en sus stories, mientras que Cande le expresó: “Cosa hermosa, gracias por llegar y alegrarnos la vida. Feliz cumpleaños Lolo de mi corazón”. Francisco, por su parte, escribió: “Hoy cumple años esta hermosa personita. Qué loco haberte deseado hace tantos años y hoy ya tenerte así, en mis manos. Gracias por cumplirme ese deseo que siempre tuve de chiquito. Un hermano varón. Y gracias por venir a enseñarnos tantas cosas. Ya son siete años y la vida pasa a los ped..., disfrutala cada día hermano querido. Te amo”. Juanita tampoco quiso dejar de ser parte de los saludos: “Feliz cumpleaños ariano de mi vida. Te amo mucho”, le dedicó en una historia. Guillermina, por su parte, compartió una story de su hijo mayor, Dante: “¡Feliz cumple, Lolito! Sos un ser muy especial en nuestras vidas”, le escribió.

A las 12 de la noche, Lolo sopló las velitas en una torta decorada con el logo de Batman y, en la tarde de este domingo, toda la familia disfrutó al aire libre con juegos inflables.

