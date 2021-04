A una semana de su partida, Mauro Viale fue homenajeado en el que fuera su programa de América

El recuerdo de Fabian Doman a Mauro Viale

A una semana de la muerte de Mauro Viale, este domingo América emitió una edición especial de Mauro la pura verdad, que contó con la conducción de Fabián Doman y en la que recordaron al periodista fallecido el domingo 11, a los 73 años, a raíz de una complicación derivada del coronavirus. Profundamente emocionado, el conductor de Intratables abrió la emisión, en el horario en el que solía emitirse el ciclo del padre de Jonatan Viale, con unas sentidas palabras.

“Nunca imaginé hace una semana a esta hora estar acá parado. Porque no sé si lo dijo Jorge Rial o quién, uno creía que hay tipos que son imbatibles, inmortales, y uno de ellos era Mauro. Voy a resumir mi situación brevemente. Yo hago televisión y yo estoy acá parado, y estoy en Intratables y todo lo que hice en toda mi carrera, es por él, por Mauro Viale. Fue el primer tipo que me vio, había hecho otra cosas en televisión, pero fue él. Y lo poco o mucho que sé, y lo poco o mucho que aprendí, se lo debo a él y a Chiche Gelblung. Siempre toda mi vida me reivindiqué de la escuela de ellos dos. Es una escuela de trabajo, de esfuerzo, de producción, de estar las 24 horas encima, de ser periodista 24 horas”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Mucha gente en la calle nos pregunta y nos dice: ’No nos imaginábamos el impacto que iba a tener la noticia de Mauro’. Y yo le explicaba a una señora que me paró en la calle: ’¿Sabe lo que pasa? Que se murió uno de los nuestros’”. Luego, Doman dio paso a una serie de videos que la producción había preparado en honor a Viale. En ellos, se vieron varias de las entrevistas que hizo el histórico periodista a lo largo de su trayectoria, y otras que le hicieron a él.

Así recordaron a Mauro Viale en su programa

Por otra parte, los panelistas presentes en el piso también lo recordaron muy emocionados. Una de ellas fue Cora De Barbieri, quien expresó: “La verdad es que fue muy difícil llegar hoy al canal y no encontrarse con la presencia de Mauro. Yo lo que tengo para decir es que llegue aquí, a este programa...la palabra no era miedo, pero sí con incertidumbre de trabajar junto a él porque era distinto, era provocador, y tenía ese ida y vuelta bastante especial que una vez que uno ya lo conocía se relajaba y lo disfrutaba. Pero al principio era nuevo, una cosa era verlo desde casa y otra cosa era sentarte acá en esta silla y tenerlo enfrente, por todo lo que Mauro significaba. Así que llegar hoy al canal fue sin dudas muy duro. Fue un gran periodista, aprendí desde el primer día que me senté acá. Lo defino como un gran maestro de todos nosotros”.

Así recordaron a Mauro Viale en su programa

Mercedes Mendoza, por su parte, señaló: “A nosotros nos tocó el domingo pasado llegar aquí, previo a salir al aire, lo hablamos con Mariano Yezze, le escribimos a Joni, le dijimos que le mande saludos, nos contó cómo estaba esas últimas horas. Jorge, el productor que tenemos acá, nos contó que nos estaba viendo. Me tocó conocer a Mauro de muy chiquita, era compañero de mi papá (Daniel Mendoza) y por los pasillos lo veía, discusiones entre ellos...era para grabar, muy divertidas, de otro nivel. Y cuando llegué acá, ya habiendo estudiado, me invitó a su programa, me miró a los ojos y me dijo: ’Nena, ¿vos sabés lo orgulloso que estaría Daniel de vos?’ Me dejó helada”.

SEGUIR LEYENDO: