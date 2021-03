La emoción de Guillermina Valdés por el nacimiento de la primera hija de Paula Kohan: “Vas a ser una gran madre”

Guillermina Valdés es una de las amigas más íntimas de Paula Kohan

Este sábado, Paula Kohan se convirtió en mamá por primera vez y su íntima amiga, Guillermina Valdés, expresó su emoción en Instagram. “Qué emoción, amiguita, verte con tu querida Olimpia en brazos, ¡vas a ser una gran madre! ¡Te adoro! Felicitaciones al padrazo @kalikatomas también”, escribió la pareja de Marcelo Tinelli en una story.

Las palabras de Guillermina Valdés a la flamante mamá, Paula Kohan

La flamante mamá también compartió su alegría en las redes, donde escribió un conmovedor texto junto a varias fotos del nacimiento de su hija. “Bienvenida Olimpia Kalika Kohan. Naciste un 27 de marzo de 2021 a las 15.13 PM con 3.5KG. Siempre dije que la maternidad no la vibraba como un llamado ‘maternal’ sino como una curiosidad maravillosa extraordinaria, la cual no quería dejar de vivenciar”, comenzó diciendo.

Y continuó: “También me dije una y mil veces que no me creía capaz estar a la altura de esas madres todo terreno que tanto vengo observando y que parecieran haber tenido la misión en sus karmas de parir y criar. Madres que tanto observé con admiración absoluta y hasta cierta ‘prematura’ nostalgia de verme imposibilitada de replicar. Lo cierto es que parimos, por parto natural, luego de 12 horas de trabajo de parto y habiendo transitado una semana de no dormir por las contracciones nocturnas. Digo parimos, porque mi cielo @kalikatomas fue mi sombra, mi comandante a bordo de yo: barco”.

Una de las primeras fotos de Olimpia, la beba de Kohan

En ese mismo posteo, la actriz describió las primeras sensaciones de convertirse en madre: “Sólo puedo expresar lo que logro articular en palabras que aún están en el limbo de un escenario estelar...yo sólo puedo transmitir que llegaste al mundo para hacerme saber que yo te puedo alimentar desde el minuto 0 en que te apoyaste en mi pecho, que yo puedo dormirte cada vez que hacemos contacto piel a piel, que vos querés estar todo el tiempo conmigo y yo pensé que lograr ese sentimiento en vos iba a tardarme la vida entera. Que no iba a poder sacarte de ahí y @kalikatomas @drsandropersichetti y @larasorbilli me susurraban que pujaba casi como si ya hubiese parido veinte. Yo sólo puedo expresar que, sin dudas, acá la gran maestra sos vos y que yo soy para siempre tu incondicional aprendiz”.

Una de las postales que Paula Kohan compartió en Instagram

En esa línea, le dedicó unas tiernas palabras a su pareja, Tomás. “Mi amor @kalikatomas sos el hombre más precioso del Universo, tus manos fueron creadas para abrazarnos para siempre, sos nuestro lugar feliz en el mundo, el mío y el de tu hija que ya te ama con locura. Me dijeron que no te iba a desear por meses y yo me derrito por vos...inclusive ayer, después de parir”, expresó.

Por último, agradeció a los médicos y a su familia por el apoyo recibido. “Gracias a nuestro obstetra @drsandropersichetti de corazón te expreso que ojalá todos los padres del mundo puedan traer a sus hijos con vos, un ser tan dulce, con tanta templanza y con la firmeza exacta en el momento indicado. Gracias a toda nuestra gente amada, a la familia y a la familia elegida, sin ustedes la vida nunca sería de este color ALEGRIA!”, escribió.

Varios famosos amigos le comentaron el emotivo posteo. Dan Breitman, María Freytes, Mica Tinelli, Yanina Latorre, Florencia Raggi y Marcela Coronel fueron sólo algunas de las figuras que la felicitaron y le desearon el mayor de los éxitos en este nuevo rol que Kohan tendrá en su vida.

