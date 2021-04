Se viene la serie de Pepita la Pistolera: los crímenes, la droga, su costado maternal y la fama

Margarita Di Tullio, alias ‘Pepita la pistolera’ (Libro Adorables criaturas, Ricardo Stinco)

La vida de Pepita la Pistolera será una serie. Con la producción de Zeppelin Studios, la ficción abarcará la historia de la mujer más temida del hampa, que se convirtió en un emblema de su época por defender los derechos de las mujeres. Y aunque aún no tiene elenco confirmado, Lucas Jinkis, uno de sus productores, ya anticipa que será un papel deseado por “figuras de primerísima línea”. “Vamos a elegir a quien mejor represente a este complejo y fascinante personaje, que tiene matices, contradicciones y un universo enorme”, señaló en diálogo con Teleshow y contó que la ficción llevará el nombre de su protagonista.

Margarita Di Tullio, tal era su nombre real, se hizo famosa por ser una de los “perejiles” del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Fue acusada de liderar la banda de Los Pepitos, pero no había tenido nada que ver con el brutal asesinato ocurrido el 25 de enero de 1997. Por esa época también fue vinculada injustamente a los asesinatos de cinco prostitutas, adjudicados a un falso asesino serial inventado por la policía y bautizado como el Loco de la Ruta. Su popularidad fue tal, que la llevó a la mesa de Mirtha Legrand y al detector de mentiras de Chiche Gelblung.

Sí fue la autora de un famoso triple crimen ocurrido el 25 de agosto de 1985. Dormía en su casa cuando tres hombres irrumpieron armados con la intención de violarla y matarla. Pero la mujer sacó una pistola de abajo de la almohada y los mató a balazos. Ahí nació su apodo, que ella detestaba.

Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny, los productores que harán la serie de Pepita la Pistolera

Sin embargo, Margarita no era solo sinónimo de muerte. Justiciera hasta la médula, rescató a mujeres esclavizadas en locales nocturnos y enfrentó a una banda enemiga para conseguir que dejaran de maltratarlas. En un mundo dominado por los hombres, logró hacer un imperio pero para eso debió afrontar una guerra con un mafioso secuestrador que vendía droga y tenía arreglos con jueces y policías. “Margarita transito una vida delictiva pero a la vez defendió los derechos de las mujeres. Se convirtió en un emblema de su época, una adelantada. Distribuía sus botines entre los necesitados y fue una madre protectora de sus hijos y nietos”, expresó Jinkis.

Antes de morir producto de un ACV en 2009, Di Tullio tenía la intención de escribir su autobiografía, que iba a comenzar con esta anécdota: “El día que me invitaron a la mesa de Mirtha Legrand, tomé cocaína en su cara. Me metía el polvo blanco debajo de la uña del meñique y aspiraba. En un corte, Mirtha me preguntó si me picaba la nariz. Hoy me arrepiento de eso, pero venía de estar presa pese a ser inocente y mi cabeza estaba en cualquier lado”.

Muchos años antes de que Fernando Peña sacara un arma de juguete para asustar a Mirtha o Natacha Jaitt acusara a famosos de ser parte de una red de pedofilia, el relato Pepita en el almuerzo más famoso de la televisión argentina simboliza cómo era la mujer más temida del hampa de Mar del Plata. Porque soñaba con ser famosa y conocer a los personajes de la farándula, pero no podía despojarse de la marginalidad.

Según el productor, en la serie “se develarán hechos que solo existen entre cuatro paredes, que no están en la causa y que van a generar sorpresa en los espectadores”. Y además adelantó: ”Tiene todos los condimentos de un gran show y para venderse en otros mercados”.

