Cómo fue la audiencia de Luciana Salazar y Martín Redrado: sus reacciones, el pedido expreso de no verse cara a cara y el futuro del conflicto

La palabra de Elba Marcovecchio sobre la audiencia entre Redrado y Salazar (Audio: "Intrusos" - América)

La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. Este martes, luego de varios descargos públicos de la modelo, finalmente se vieron las caras en una audiencia judicial. En Intrusos, Evelyn Von Brocke contó algunos detalles del explosivo encuentro.

“Fue un zoom con indicaciones, la primera indicación era que Redrado y Luli no se pueden hablar para que no tuvieran ningún tipo de contacto. Si querían decir algo, siempre tenía que ser a través del abogado. Llamó la atención que Burlando no estuvo presente en ese zoom. El clima estaba tenso”, comenzó explicando la panelista. Y agregó: “Se veían, él estaba en Miami, por otro lado Elba Marcovecchio, la abogada que representaba a Burlando, acá en Buenos Aires, y por otro lado Mariano Cúneo Libarona con Luli Salazar, y por otro lado la mediadora, durante una hora”.

Por otra parte, detalló los argumentos de cada parte. “Redrado presentó daño moral y quiere ir a juicio porque considera que ya el daño está hecho, ya lo lastimaron cuando ella dijo la palabra ’lacra’. Desde el punto de vista de la imagen, ya lo dañó. A cambio, el grupo de Redrado quiere dinero para levantar el juicio. En el caso de ella, van por daños y perjuicios”, señaló la periodista, y agregó que, como no hubo acuerdo, se fijó una próxima mediación para el jueves 22 de abril .

En esa línea, Elba Marcovecchio, la abogada que representa al economista, envió un audio al ciclo de América, en el que contó algunos detalles de la mediación: “La audiencia de ayer tiene un estricto carácter confidencial, así lo dejó bien aclarado la mediadora. Solo puedo comentar que estuvieron presentes en forma remota ambas partes, que no tuvieron diálogo entre ellos y el diálogo fue mantenido por los letrados, por pedido expreso nuestro, de Fernando (Burlando) y mío. Tuvo que intervenir la mediadora por la violencia verbal del letrado de la señorita Salazar. Las abogadas estamos curtidas, pero esto no lo legitima, y menos en un momento como el actual en donde la violencia de género a nivel laboral tiene que ser uno de los temas también a tratarse. Es increíble e inadmisible”. E indicó: “Se fijó una segunda audiencia, a la que obviamente concurriremos las partes”.

Martin Redrado y Luciana Salazar, cuando eran pareja

Cabe recordar que hace unas semanas, Fernando Brulando habló al respecto con Teleshow. “Cada determinada cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento (contra Redrado). Hoy no tiene vínculo con Luciana, pero sistemáticamente aparecen estos rebrotes que lo perjudican y le generan una situación de violencia moral”, expresó.

De acuerdo al criterio del letrado, la modelo “lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, en clara referencia a Matilda, la hija de Salazar, a quien el economista no vería desde hace un mes y medio. No obstante, Luciana –quien dice que a principios de este mes se habría producido el último encuentro de Martín con la niña– justificó la aparente reconciliación en este vínculo con la criatura: “Creo que (Redrado) se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir. Y más estando Matilda en el medio”.





