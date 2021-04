La hija de Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay

Mercedes Sarrabayrouse se vacunó contra el coronavirus (Video: Intrusos, América)

Susana Giménez no está trabajando en la televisión por la pandemia y permanece en su mansión de Uruguay, La Mary, desde hace meses acompañada por su hija, Mercedes Sarrabayrouse y su hermano, el cantante Patricio Giménez. La conductora de Telefe ya es ciudadana del país vecino así como el resto de su familia.

Esta semana, Mecha recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac en Maldonado que es para las personas menores de 70 años. En el programa Intrusos mostraron las imágenes del momento en el que era vacunada por personal de salud. “Mercedes es residente en el Uruguay, tiene su cédula de identidad como Susana, Patricio y Lucía Celasco. Hizo el trámite (para vacunarse) como cualquier otro hijo de vecino”, afirmó Gustavo Descalzi, periodista uruguayo. Y señaló que Patricio Giménez se vacunará en estos días.

En breve, Susana también recibiría la primera dosis de la vacuna Pfizer que es dada para el grupo etario mayor de 70 años. El Negro González Oro, que es residente uruguayo, ya fue vacunado y le falta recibir la segunda dosis. “Soy un bendecido por Uruguay, su pueblo y su eficiente sistema. No tengo más que palabras de agradecimiento”, había señalado el periodista en diálogo telefónico con Infobae.

Susana Giménez y su hija Mecha

Aunque está alejada de la televisión, Giménez anunció a principios de marzo su participación en una serie de Amazon que se llama Porno y Helado. Esta producción es creada y dirigida por Martín Piroyansky. También estarán en el elenco Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky y Favio Posca.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular diva grabó un video desde el living de su casa para expresar su alegría por volver a interpretar un personaje en la ficción después de tanto tiempo. “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado...”, dijo y volvió sobre sus palabras. El nombre de la serie la obligó a hacer una aclaración: “No es nada... bueno, porno no es, eh”, dijo entre risas.

Porno y Helado cuenta la historia de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Saralegui), y Ceci (Morandi) una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control.

“Es muy graciosa, muy divertida”, aseguró Susana Giménez. Además definió como un “genio” a Martín Piroyansky, y habló de la participación especial que tendrá: “Yo hago uno de los capítulos. Uno y un poquito -aclaró-. Hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy protagonista, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerlo”. Luego, jugó con la posibilidad de revelar cómo será su personaje, pero se detuvo. “No, no les puedo contar nada más porque si no, nos deschavamos. Hasta pronto”, dijo a su público.

