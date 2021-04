Luis Novaresio reveló un amor platónico de su adolescencia: “Es como el inicio de mi deseo homosexual”

Luis Novaresio reveló un amor platónico de su adolescencia. (PH Podemos Hablar - Telefé)

Recién había comenzado PH Podemos Hablar cuando los invitados fueron consultados por un amor platónico. En la dinámica punto de encuentro, las actrices Sabrina Rojas y Mey Scápola, el conductor Nicolás Magaldi, la cantante Gladys La Bomba Tucumana y el periodista Luis Novaresio acataron la consigna del conductor Andy Kusnetzoff con resultado dispar. Rojas, por ejemplo, recordó a aquella adolescente que viajó de Mendoza para ver en el Teatro Gran Rex a Luciano Castro, quien con el tiempo se convirtió en su esposo y padre de tres hijos.

Menos suerte tuvo Novaresio, que tuvo que conformarse con seguirlo por televisión. Al llegar su turno, el conductor de Novaresio 910 por Radio La Red y de Dicho esto por A 24 no dudó a la hora de revelar su amor platónico, aunque antes realizó una advertencia. “Me voy a poner en blanco y negro, preparen el google”, señaló el periodista de 56 años para anticipar que iba a remontarse en el tiempo. “Es un amor platónico y un poco es como el inicio de mi deseo homosexual... Es Tom Selleck, ¿te acordás de Magnum?”, contó Novaresio apuntando al conductor.

Kusnetzoff enseguida relacionó al actor y al personaje: “Tom Selleck, bigote tipo Aníbal Fernández. Magnum vivía en Hawaii”, detalló a modo de descripción rápida de la icónica serie policial de los ‘80. “¿Vos no tenés idea de qué estamos hablando, no?”, encaró Novaresio a Magaldi, que se amparó en su juventud para avalar su desconocimiento: “Tengo 34 años”, se excusó el conductor de El show del problema.

Tom Selleck, un ícono de los '80

“Yo me acuerdo de Magnum”, confirmó Sabrina Rojas y Andy recordó otra participación del actor, esta vez apta para noventosos. “También actuó en Friends”, señaló en referencia a su papel, que tenía una historia con el de Monica. Novaresio intentó explicar, sin éxito, qué sentía cada vez que veía al actor en la pantalla: “Era una cosa así como... ¡qué voy a hacerle!”, afirmó con un dejo de resignación.

A continuación, el conductor retomó el hilo del despertar homosexual que había manifestado el periodista. “Al principio no te das cuenta si te gustan hombres o mujeres, pero ya cuando lo transformás en una fantasía de alguien es distinto ¿Vos te acordás el momento exacto?”, preguntó Kusnetzoff. “Sí, de muy pibe, 12, 13 años, aunque concretadas mucho más tarde”, reconoció el rosarino antes de cerrar con una humorada: “Pero a Magnum le daba”, acotó entre risas.

En septiembre de 2018, Novaresio hizo pública su relación con el empresario inmobiliario Braulio Bauab. En el mismo programa había mencionado cómo vivió internamente el después de contarlo. “Me alejé del prejuicio y la culpa. Yo era bastante más prejuicioso y más culposo de lo que creía. Vino este cambio, esta salida del closet que me tiene muy contento y muy feliz”, señaló meses después.

El relato de Luis Novaresio en su anterior visita a PH (PH Podemos Hablar - Telefé)

Desde aquel momento solo llegaron comentarios positivos y hasta él mismo se sorprendió del impacto al hablar: “No tenía claro cuánto de importante podía ser, no sólo para mí, sino para montones de personas que me llamaron. Pibes muy jóvenes me decían ‘te banco’ porque pude hablar con mi viejo. Lo más impresionante fue una mamá que me escribió y me dijo ‘mi hijo tiene 25 años, hace tres que no se habla con su padre y el día que vos lo contaste llegó, tiró el celular sobre la mesa y le dijo hijo, ¿salimos esta tarde?’”.

Durante la charla, Novaresio detalló cómo había impactado su elección sexual en el plano profesional: “A lo largo de este tiempo yo sentí que tenía que dar un doble examen, de que podía ser más o menos inteligente, más o menos talentoso, pero aparte, como el tipo es gay, tenía que dar un nuevo estándar, y la verdad que no fue así”, explicó el periodista.

Además, dijo que le hubiera gustado poder hablar del tema con su papá: “Ahora que pasó este cuento sí, pero yo soy de una familia donde los silencios fueron más importantes que las palabras. Y yo creo que en el silencio muchas veces se dice todo, no tengo ninguna cuenta pendiente con ese tema ni nada de eso”.

SEGUIR LEYENDO: