Tras la acusación formal en Brasil contra Juan Darthés, Thelma Fardin aseguró: “Tenemos el apoyo contundente de varias instituciones”

Thelma Fardin habló del impulso para hablar ante la situación de Calu Rivero (Audio: Agarrate Catalina, La OnceDiez)

Esta semana se conoció la noticia de que el Ministerio Público de Brasil formuló una acusación formal contra el actor Juan Darthés en la causa iniciada por la actriz Thelma Fardin por una violación presuntamente ocurrida en 2009 en Nicaragua. Fardin también informó que Martín Arias Duval es su nuevo abogado y que cuenta con la colaboración de Amnistía Internacional. “La Justicia brasileña inició un exhorto internacional, para que las pruebas pudieran estar a disposición de la justicia. Fueron enviadas, analizadas, y consideraron que había mérito suficiente y en el día de ayer, presentó una acusación formal contra Darthés que se encuentra en manos del juez interviniente”, señaló Arias Duval.

“Es muy fuerte, la verdad, el recorrido que estamos haciendo con esta causa a nivel legal, más allá de lo social. Tenemos apoyo contundente de muchas instituciones”, dijo Thelma este sábado, en una entrevista con Catalina Dlugi, en referencia a los ministerios públicos de tres naciones –Argentina, Brasil y Nicaragua– y Amnistía Internacional.

“ Cuando una ve las estadísticas lamentablemente solo el 1% llega a juicio con condena y sentencia firme . Comenzamos desde Actrices Argentinas, de manera colectiva, y de pronto sentir que se escuchó, no solo la sociedad, sino que se hizo eco Amnistía Internacional, da fuerza para lo que sigue”, agregó en la nota emitida en el programa radial Agarrate Catalina (La OnceDiez). “Algo sucedió esa noche, en esa conferencia. Al escuchar mi historia, más allá de lo que sabemos a nivel social y de poner sobre la mesa la temática, en 24 horas aumentaron un 1.200% las llamadas al 144, contando historias”, dijo.

A la hora de recapitular lo sucedido hasta el momento, Thelma contó que “lo primero que hice fue tomarme un avión y hacer la denuncia en Nicaragua. Porque los delitos tienen que denunciarse en el territorio en el que se cometieron. Después, la visibilización. Era importante primero lo legal. Hay mujeres que no pueden porque sus causas están prescriptas. Me sometí a pericias lejos de mi casa, familia y amigas”.

“Después, el Ministerio Público Fiscal de Argentina colaboro como país. Y después se suma Brasil, que acusa sin que yo me presente. Acusa porque considera que cuando llega la información, se está haciendo el pedido de extradición, pero como puede demorar porque es un proceso largo a través de Cancillería, no quieren que prescriba la causa . Entonces, evaluando toda la prueba, consideraron que no pueden tener a una persona acusada y con un pedido de captura de Interpol prófugo de la justicia, y no hacer nada”, explicó sobre los laberintos por los que avanza la causa.

Thelma, además, recordó y reseñó cómo era su vida antes de formular la denuncia: “Mi vida era gris. Para simplificarlo, porque tiene muchas aristas. Más allá de que yo intentaba continuar con mi vida y seguir adelante detrás de mi carrera y deseos, había algo, porque esto había sucedido en un espacio laboral, que desde mi terapia no llegábamos a entender qué era lo que estaba roto y había que rearmar para seguir adelante. Había un peso, mochila, tristeza”, dijo la actriz.

“Cuando el movimiento de mujeres en Argentina empieza a organizarse y a decir ‘Ni una menos’, ‘No nos callamos más’, fue muy movilizante. Me despertó. Me hizo darme cuenta de lo que había vivido, del nivel de violencia al que había sido sometida, porque el cerebro para preservarte hace una escisión, para una poder seguir adelante . Un bloqueo, pero eso está. Y uno no puede comprender que sucede. Pero cuando uno le pone nombre a la violencia y sentís la contención, algo se rearma. A pesar de que el proceso es agotador, algo se alimentaba de una hacia adentro. Al sacarlo afuera se hace más llevadero, a pesar de ser parte de mi historia. Y a pesar de todos los costos que tiene haber hablado, sigue siendo mucho más el costo de callar. Siempre es más sanador hablar que quedarse en silencio”, agregó Thelma.

También le dedicó un espacio a Calu Rivero, quien habló públicamente sobre una situación de acoso que sufrió por parte de Darthés. “Para mí fue muy fuerte ver a Calu llevada a la justicia. Calu tiene que pagar abogados para defenderse, a pesar de que él tiene pedido de captura de Interpol. Cuesta mucho comprender. Es ella la que está en el banquillo. Ver que la llevaban a la Justicia, sabiendo yo que esta persona era capaz de cualquier cosa... eso para mí fue terrible, ver como la bastardeaban. Por eso, es importante la cadena entre unas y otras. Ver a Calu en esa situación, yo sabiendo lo que había atravesado, no podía quedarme callada”, dijo Thelma en referencia a la querella que el actor le realizó a Calu, alegando de que ella lo había perjudicado con sus dichos.

