Martín Bossi confirmó que acompañó a Fede Hoppe a investigar una supuesta infidelidad de Laurita Fernández y ella le contestó: “El machismo en su máxima expresión”

Martín Bossi habló sobre la vez que acompañó a Fede Hoppe a "hacerle guardia" a Laurita Fernández (Video: "ESPN Playroom", ESPN)

El hecho ocurrió entre finales de 2015 y principios de 2016. Por entonces, Laurita Fernández estaba en pareja con Federico Hoppe, pero se dice que el productor de ShowMatch sospechaba de que la bailarina estaba comenzando una historia con Fede Bal, su partenaire en el Bailando. Ellos nunca lo confirmaron. Sin embargo, tras la ruptura de la pareja, comenzó a correr la versión de que el colaborador de Marcelo Tinelli le había montado una guardia a su novia para comprobar que le estaba siendo infiel. Y que lo había hecho en compañía de su mejor amigo, Martín Bossi.

Los años pasaron. Y, en una entrevista con Migue Granados para el programa ESPN Playroom (ESPN), Bossi terminó de confirmar este rumor hace apenas unos días. “No voy a dar nombres... de última, echamos al productor periodístico”, introdujo el conductor antes de lanzarle la pregunta. Y luego disparó: “¿Es verdad que una vez acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?”. Después de unos segundos de duda, el humorista respondió de manera escueta: “Sí”.

“¿Se puede explayar?”, lo pinchó Migue entonces. “No tanto. Teníamos dudas sobre si... Él tenía una relación monogámica, ¿está claro?”, comenzó diciendo Bossi, a lo que Migue bromeó: “¿Salía con monos?”. “Sí. Salía con monos-gámicos y parece que no estaba con monos-gámicos, estaba con jirafas-gámicas. Y había varias jirafas”, se la siguió Bossi, cómodo con el registro al que viró la anécdota.

“¿Fueron al lugar y vieron que entró la jirafa?”, quiso saber Migue. “ No, estaba la jirafa adentro porque se escuchaba ”, recordó el humorista. “¿Podés titular? Sin decir nombres, por favor”, le pidió Migue al locutor del programa. “Sin decir nombres, por favor”, insistió el invitado, en tono de ruego. “Yo no me hago cargo de nada”, anunció Granados, antes de que la voz del ciclo le pusiera apellidos reales a la anécdota: “Primicia: Bossi acompañó a Hoppe a la casa de Fernández para ver si estaba Bal”.

Una vez develado el misterio, Bossi insultó al locutor y amagó una salida del programa, pero que de alguna manera confirmaba su enigmático. “No dije nombres”, se atajó el locutor para darle un cierre al gag. Pero, luego de ver ese fragmento del diálogo entre el humorista y Migue, Laurita se descargó de manera contundente en su cuenta de Twitter. “El machismo en su máxima expresión”, puso sin medias tintas.

El tweet de Laurita Fernández como reacción a la entrevista de Martín Bossi con Migue Granados (Foto: Twitter @laufer4)

Pese a la anécdota, alguna vez Laurita desmintió que Bal haya sido el “tercero en discordia” de su relación con el productor. Incluso, se dijo que ella también había sido la razón por la cual el hijo de Carmen Barbieri se había separado de Barbie Vélez, quien era su novia en aquel entonces. “Entiendo que sería un culebrón hermoso si yo digo que me separé de Hoppe por Fede Bal, pero no fue así. Sucedieron un montón de cosas más profundas entre nosotros que causaron nuestra separación”, dijo la bailarina en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), a comienzos de 2017.

Y agregó: “Me molesta que se diga que nos separamos por Fede Bal y Barbie Vélez. Fueron un montón de cosas las que provocaron que yo me separe de ese hombre (por Hoppe)”. Por otra parte, frente a los reiterados rumores de infidelidades, aseguró: “Llega un punto en el que digo: ‘¡Basta!’. No tengo por qué bancarme que digan cosas que no son”.

