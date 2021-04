Fuerte testimonio de Valeria Schapira sobre la muerte de su padre por leucemia y el suicidio de su madre

Valeria Schapira habló del suicidio de su madre en Vino Para Vos (Canal KZO)

La escritora y periodista Valeria Schapira abrió su corazón y sus recuerdos para hablar con profundidad de su historia personal, profesional y afectiva. Lo hizo en Vino para vos, el programa que conduce el periodista Tomás Dente en Canal KZO, donde se refirió sin rodeos al duro momento que atravesó cuando su padre y su madre fallecieron con meses de diferencia. Una enfermedad y un suicidio. Dos hechos que la marcaron cuando tenía 24 años y que con el paso del tiempo pudo finalmente exorcizar.

“Papá se enferma de leucemia y se muere. Mamá se tira por el balcón y la encontré yo”, señaló la escritora sin rodeos ni anestesia. “Lo cuento así porque no me gusta victimizarme y porque sentí, en un episodio reciente, que estaba bueno que pudiera traer estos temas como el suicidio que siempre se tapan, acercarlo a la gente de otra forma; no como esos secretos oscuros guardan las familias. Ya lo liberé”, explicó la periodista en referencia a un tema siempre tabú.

En las pantallas del estudio, las imágenes devolvían la cara de su madre, lo que sensibilizó particularmente a la escritora. “Mi madre era tan hermosa y con una vida tan linda.... Hoy sería una hermosa compañera de viaje en todo sentido”, reflexionó con un dejo melancolía y ensayó una explicación sobre los motivos que impulsaron a que su madre tomara la determinación de suicidarse “Ella sostuvo emocionalmente a mi papá con su enfermedad. Nunca me enojé con ella, y con los años entendí que probablemente atravesara una depresión muy silenciosa. Nadie de los que estábamos a su alrededor pudimos jamás imaginarnos que ella iba a tomar esa decisión”, señaló.

Valeria Schapira es autora de "Dolores del alma" y "Adiós"

Adquiriendo un tono cada vez más enérgico, la autora de “Dolores del alma” enumeró algunos de los comentarios que le molestan cuando se aborda un tema como el del suicidio. “Cuento esto porque escucho cada pelotudez cuando la gente decide terminar con su vida. Estoy tratando de ser muy respetuosa por todas las familias que han atravesado por una situación como esta”, explicó como introducción a la parte más dura de su relato.

“La gente opina de todo, dicen ‘ay, no pensaba en sus hijos’... Una persona que está con depresión tiene otra lógica, no podemos ni juzgar ni entender qué pasa por esa cabeza, ni la ciencia lo puede comprender”, señaló la periodista, que utilizó su propia experiencia para ilustrar la afirmación. “Yo en esa época vivía sola iba siempre a la casa de mamá, porque tenía esa culpita de ‘la dejé sola ahora que está pasando por eso’. Nunca imaginé que eso podía suceder”, reconoció Schapira.

Por último, la periodista explicó cómo fue el proceso para que pudiera hablar a cara descubierta de estos hechos tan dolorosos y tan personales. “Con mucho trabajo interno, hace poquito decidí blanquear esta historia que es mi historia, pero en la que probablemente mucha gente se sienta acompañada”, explicó Valeria. “Creo que todos tenemos una misión y siento que la mía es comunicar. Y si lo que a mí me pasó le puede servir a alguien para ser más empático, para acompañar; no sé si para evitar el suicidio, porque no sé si se puede evitar, pero sí para estar más atentos y más presentes, acá está mi historia”, cerró.

* Para comunicarse con el Centro de Asistencia al Suicida, puede hacerlo por teléfono (marcar el 135 o el 011 5275-1135) o por las redes sociales (@casbuenosaires en Twitter o CAS Buenos Aires en Facebook)

